Wojna polsko-polska: światełka w tunelu Ucieszyła mnie informacja o tym, że władze TVP i Opola porozumiały się w sprawie festiwalu. Przede wszystkim jest szansa na święto polskiej piosenki. Ale chcę zwrócić uwagę, że oto strony, które ostro się pożarły, potrafiły się porozumieć. Nie wnikam, co wydarzyło się za... 4 Autor: Jacek Pochłopień

Niedyskrecje parlamentarne PIS MA NOWY POMYSŁ. Na kongresie partii 1 lipca, zdaniem naszego informatora, partia rządząca zamierza ogłosić wprowadzenie dodatku dla seniorów. Partia podobno szykuje projekt, według którego emeryci dostawaliby 500 zł jednorazowego... 8 Autor: Joanna Miziołek

Joanna Miziołek Autor: Eliza Olczyk

Obraz tygodnia 3mld zł to roczne straty polskiej gospodarki z tytułu piractwa internetowego. Z nielegalnych źródeł korzysta co drugi polski internauta Wygrana Dorota Kobiela Współreżyserka wykonanego techniką malarską filmu „Twój Vincent”... 10

Info radar Zmagania pod żaglami Gdyńska plaża, falochron Mariny Gdynia, bulwar nadmorski oraz Kamienna Góra to najlepsze punkty, z których obserwować można regaty Volvo Gdynia Sailing Days. I każdy entuzjasta żeglarstwa może mieć ku temu... 14

My, troglodyci MINISTER SZYSZKO JAKO AKADEMICKI WYKŁADOWCA MIAŁ PONOĆ KSYWKĘ „TROGLODYTA”. 17 Autor: Magdalena Środa

Całkowity Upadek Edukacji Jan Wróbel, zawodowy nauczyciel, dziennikarz, publicysta SKORO ROK SZKOLNY WŁAŚNIE SIĘ SKOŃCZYŁ, WYPADAŁOBY POŻEGNAĆ ZE ŁZAMI GIMNAZJA, popsioczyć na PiS, popisić na rząd i wieszczyć Całkowity Upadek Edukacji. Cóż, obrońca... 17

Radziwiłła pociąg do Budapesztu Ministerstwo Zdrowia analizowało powiązania i zamknięte grupy facebookowe protestujących pielęgniarek. Przekopania danych podjął się węgierski analityk związany z Viktorem Orbánem. – To inwigilacja – oburzają się uczestniczki strajku. 18 Autor: Anna Gielewska

Minister kontra minister Szef MSZ pokłócił się z szefem gabinetu prezydenta. Czy to próba zastopowania emancypacji głowy państwa? 22 Autor: Jakub Mielnik

Trzecia wojna światowa toczy się pod stołem Jeśli wierzyć rosyjskim mediom, spotkanie polskiego F-16 z samolotem wiozącym ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu było niemal atakiem. Został on mężnie odparty przez rosyjskiego pilota, który przepędził nad Bałtykiem natowskiego... 25 Autor: Jakub Mielnik

Kohl i Polska Co najmniej trzykrotnie zmarły kanclerz Helmut Kohl odegrał niebagatelną rolę w najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy, gdy na przekór większości niemieckiej opinii publicznej zachował w latach 80. nieufny sceptycyzm w stosunku do... 26 Autor: Jan Maria Rokita

Wyobraźnia narzędziem żołnierza WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Kiedy studiowałem w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, wykładowcy dbali o kształtowanie wyobraźni, najpierw taktycznej, potem operacyjnej. Wychodzili z założenia, że tylko to narzędzie,... 31

UNESCO nie zajmie się puszczą Puszcza Białowieska nie zniknie z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – twierdzi prof. Magdalena Gawin, wiceminister kultury i generalna konserwator zabytków. 32 Autor: Marcin Dzierżanowski

Skok na główkę z karuzeli Jak zatrzymać polską kawalerię? Wyłączyć karuzelę. W tym dowcipie akurat nie ma ani źdźbła prawdy. Wyłączenie karuzeli działa na polską kawalerię jak płachta na byka. Jest wtedy gotowa rzucić się w przepaść na łeb na szyję,... 34 Autor: Ewa Wanat

Praga już zapomniała Po zabójstwie dwojga dzieci i ich matki ulicami warszawskiej Pragi przeszedł kilkutysięczny marsz milczenia. Wyroku dwa lata później wysłuchało kilka osób. 36 Autor: Helena Kowalik

100 Najbogatszych Polaków 2017 137,2 MLD ZŁ – DOKŁADNIE TAKĄ KWOTĘ zgromadziła setka najbogatszych ludzi w kraju. Bogaci się bogacą, bo w porównaniu z poprzednim rokiem ich majątki zwiększyły się prawie o jedną piątą. Na listę z każdym rokiem trafić... 40 Autor: Szymon Krawiec

Ambitne cele Realizujemy szczegółowo przemyślaną strategię – mówi Łukasz Pacholski, wiceprezes Nelro Data. 96

Cyfrowa inwigilacja Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej. Ma też istotną zaletę – możliwość pozostania anonimowym akcjonariuszem. Do czasu. 98

Futerkowy hit eksportowy Polska branża hodowli futerkowych jest druga w Europie i trzecia w świecie. Tymczasem posłowie chcą zakazać takich hodowli. To może uderzyć w 50 tys. miejsc pracy w Polsce. 100 Autor: Karol Wasilewski

Urlop na peryferiach Jeśli statystyki i specjaliści ds. terroryzmu mają rację, w tym roku najbezpieczniej będzie spędzić wakacje na europejskiej prowincji. Anna Gwozdowska Portugalska agencja turystyczna (Turismo de Portugal) przeznacza w tym roku 10 mln euro... 103

W SPA-niały relaks Rynek usług SPA & Wellness w Polsce ciągle rośnie, a jego perspektywy eksperci oceniają jako bardzo obiecujące. 106

Gdzie i jak odpocząć w trzy dni Błyskawiczny odpoczynek jest możliwy, gdy zmienimy otoczenie. Radzimy, dokąd pojechać w Polsce, gdy masz trzy wolne dni. 108

Mądrość nie jest łatwa Na przekór potocznym wyobrażeniom mądrość nie jest tożsama z inteligencją. Twierdzenie, że ktoś jest mądry, nie ma sensu, jeśli ta osoba nie ma wyczucia w relacjach z innymi i nie rozumie ich nadziei, lęków, dążeń i namiętności. 112

Dobre widoki Okna to element konstrukcyjny, od którego zależy nie tylko wygląd budynku, ale przede wszystkim jego bilans energetyczny i bezpieczeństwo. 116

Dom jak termos W zimie zapewnia ciepło, latem – przyjemny chłód. Izolacja budynku to jeden z tych elementów podczas budowy domu, który przesądzi o wysokości przyszłych rachunków. 122

Metry luksusu Deweloperzy coraz śmielej budują kolejne apartamentowce. Stawiają na unikatowość, prestiż i dobry gust. I wychodzą na tym dobrze. 126

M jak mieszkanie Polska to obecnie jeden wielki plac budowy. Wszystko za sprawą mieszkaniowego boomu. 132

Maybach na nosie Okulary często w podobnym stopniu jak uściśnięcie ręki odpowiadają za pierwsze wrażenie – mówi Waldemar Ziółkowski, właściciel firmy Punktal. 134

Krawiectwo w wielkim stylu Marka Laurelle konsekwentnie udowadnia, że suknie haute couture jak z paryskiego wybiegu mogą być szyte także nad Wisłą. 136

Perfumy artystyczne Dla artystów sztuki perfumeryjnej tworzenie zapachów jest tym, czym dla malarza malowanie obrazu czy dla muzyka komponowanie. 138

Posiedź trochę cicho i pomyśl Scenariusz do dwóch części „Belfra” oraz serialu „Ślepnąc od świateł”, który napisał na podstawie własnej powieści. Plus nowa książka pt. „Wzgórze psów”. Ostatni rok bez wątpienia należy do Jakuba Żulczyka. 140

Dymki na glinianych nogach W kinach królują „Strażnicy Galaktyki vol. 2”, na Netflixie – nowy serial o przygodach Iron Fista. I o ile filmowo Marvel radzi sobie znakomicie, o tyle na rynku komiksów znów popada w tarapaty. 144

Dorosnąć ekspresowo Ten superbohater nie nosi kostiumu, bo to wrażliwiec; taki trochę chłopak z sąsiedztwa – opowiada Finn Jones w nowym serialu Netflixa wcielający się w rolę Iron Fista. 146

Konkurs Fotograficzny Hydropolis Masz w sobie pasję fotografa? Jesteś fanem podróży? Weź udział w I edycji Konkursu Fotograficznego Hydropolis. 147

Nie czas na nudę! Lato to może i sezon ogórkowy, ale nie w kulturze. Jak zwykle zdecydowanie najwięcej dziać się będzie w dużych miastach i nad morzem. 148

Inwestycje w talenty Sztuka i nauka to dwa największe obszary działalności społecznej rodziny Staraków. 152

Wydarzenie FILM Krwawa ścieżka Ben Affleck stanął po obu stronach kamery. Wcielił się w Joego Coughlina, przestępcę z Bostonu lat 30. Faceta, który nie chce mieszać się w krwawe wojny gangów, ale i tak trafi w sam środek walki dwóch bossów.... 154

Koniecznie! MUZYKA Nowa znana twarz W OSTATNICH LATACH BARDZO WYRAZISTA I ŚMIAŁA WIZERUNKOWO BETH DITTO – kojarzona początkowo z ostrą alterna tywą macierzystego zespołu Gossip – zajmowała się innymi niż muzyka dziedzinami oraz wykorzystywaniem w... 155

Powyżej średniej MUZYKA Prototyp kina familijnego GDYBY KULTURA POPULARNA NIE POKOCHAŁA RAVELA ZA „BOLERO”, jej ikoną stałoby się „Dziecko i czary”. Opera ta stanowi prototyp ambitnego kina familijnego – łączącego naiwną wizję świata i... 156

Bez entuzjazmu KSIĄŻKA Realizm kapitalistyczny Nie każdy zdolny reporter musi pisać powieści. Do tego potrzeba zupełnie innych umiejętności, o czym przekonuje przykra porażka nowej książki Andrzeja Muszyńskiego. Swego czasu zabłysnął zbiorem... 158

Piotr Małachowski: To się państwu spodoba GDYBY NIE TOMASZ MAJEWSKI – DWUKROTNY MISTRZ OLIMPIJSKI W PCHNIĘCIU KULĄ, to pewnie w ogóle nie czytałbym książek. Siedzieliśmy kiedyś na zgrupowaniu, on czytał, a ja go zaczepiłem: daj mi jakąś książkę, to zobaczę, czy i ja w... 160

Czarny orzeł nad Kosowem Flagi, wszędzie flagi. W szkołach, na kwiaciarni, na domach. Flagi państwowe, ale – choć wieszają je Kosowianie – nie są to żółto-niebieskie flagi Kosowa. To flagi… Albanii: czerwone tło, czarny orzeł z dwiema głowami. Podobny do... 162 Autor: Ryszard Czarnecki

PRZED NAMI XVII MIĘDZYNARODOWY KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI-AGING Dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 168

WYRZEŹB SWOJE CIAŁO Endermologie LPG ALLIANCE pomoże szybko wymodelować sylwetkę przed wakacjami. 169

JAK WYBRAĆ LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ? Kiedy decydujemy się na zabieg odmładzający, upiększający lub korygujący defekty, pojawia się zasadnicze pytanie: do kogo się udać? Jak znaleźć dobrego specjalistę – podpowiada dr Andrzej Ignaciuk, prezes PTMEiAA. 170

MEDYCYNA INTYMNA O tym, jak najnowocześniejsze metody ginekologii estetycznej wpływają na jakość życia i zdrowie intymne Polek, mówi lek. med. Dawid Serafin, specjalista ginekologii i położnictwa z Centrum Nowoczesnej Ginekologii Serafin Clinic. 171

JEDEN LASER NA WSZYSTKO TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ Dziesięć lat temu pacjent podczas laseroterapii bardzo cierpiał. Dziś poddany zabiegowi z użyciem lasera pikosekundowego prawie nic nie czuje – mówi dr Bartosz Pawlikowski. 172

MASZ PRAWO DO PIĘKNYCH PIERSI Piękne, pełne piersi to przedmiot pożądania i uwielbienia. Kiedyś były wyłącznie darem natury, dziś równie dobrze mogą być efektem umiejętności chirurga plastyka! 173

PRZYJAŹNIĘ SIĘ ZE SWOIMI PACJENTAMI Pacjent jest zawsze na pierwszym miejscu – mówi dr n. med. Joanna Kuschill-Dziurda, specjalista alergolog, internista, lekarz medycyny estetycznej, dyrektor medyczny Instytutu Medycyny Estetycznej Medestetis. 174

SONOQUEEN – LIFTING BEZ SKALPELA Jak w szybki i bezinwazyjny sposób napiąć wiotką skórę twarzy i ciała, opowiada dr n. med. Beata Dethloff, lekarz i twórczyni marki klinik medycyny estetycznej i anti-aging. 176

KOSMETOLOG DBA O PIĘKNO I ZDROWIE Doświadczony i wyszkolony kosmetolog czy kosmetyczka perfekcyjnie wykona zabiegi i profesjonalnie zajmie się pacjentem – mówi Elżbieta Lipska, właścicielka TLC Clinic w Ostrołęce. 178

ORICEA – Z NAMI ZAWSZE ŚWIECI SŁOŃCE Promienie słoneczne to główny winowajca odpowiedzialny za starzenie się skóry. Dlatego tak ważne jest, by się przed nimi chronić. 180

MEDYCYNA ESTETYCZNA – SZTUKA CZY RZEMIOSŁO? Moim celem jest skuteczność i naturalne efekty. Prowadzę własne badania, analizy i wprowadzam autorskie metody i protokoły zabiegowe – mówi dr Marek Wasiluk z kliniki Triclinium. 182

KLINIKA DERMEDIK – JEDYNE TAKIE MIEJSCE W KRAKOWIE Co decyduje o sukcesie kliniki medycyny estetycznej? Do- -świadczeni lekarze, nowoczesne urządzenia i… przyjazna atmosfera. W instytucie Dermedik pacjent znajdzie to wszystko – wyjątkowych specjalistów z długoletnim doświadczeniem,... 186

CHOROBY ZE STRESU Rozpoznanie i leczenie chorób psychosomatycznych poprawiają samopoczucie i jakość naszego życia. 187

LATO Z HITEM NA ALERGIĘ! Kiedy daje o sobie znać alergia, warto sięgnąć po sprawdzone antyhistaminiki, najlepiej najnowszej generacji. 188

GOLF W POLSCE ROZWIJA SIĘ CORAZ SZYBCIEJ Na pola golfowe trafia coraz więcej Polaków, którzy odkrywają, że to doskonała forma spędzania wolnego czasu, często przeradzająca się w pasję na całe życie. 189