Przed nami XVII międzynarodowy kongres medycyny estetycznej i anti-aging

Już wkrótce Warszawa będzie świadkiem największego w tej części Europy wydarzenia, gromadzącego najlepszych lekarzy i firmy światowej branży medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging to okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami na rynku. Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging odbędzie się 6-8 października w Warszawie w hotelu Hilton – będzie to już XVII edycja tego wydarzenia. Jako współorganizator mogę z dumą podkreślić, że w trakcie 20 lat swojej historii kongres stał się ważnym punktem w kalendarzu branży medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej oraz doskonałym źródłem informacji na temat nowości związanych z rynkiem.

Setki uczestników z wielu branż

Ubiegłoroczny kongres przyciągnął ponad 900 uczestników, 100 prelegentów i 75 wystawców obecnych na 40 warsztatach i 20 sesjach. Lekarze i eksperci, których gościliśmy, byli przedstawicielami zarówno branży medycyny estetycznej, jak i dziedzin pokrewnych, takich jak dermatologia, chirurgia plastyczna, naczyniowa, endokrynologia i inne. Również w tym roku kongres będzie okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania relacji biznesowych i zawarcia ciekawych znajomości zawodowych.

Jakich nowości możemy się spodziewać?

W programie kongresu znajdą się oczywiście tematy związane z najczęściej wykonywanymi zabiegami medycyny estetycznej. Spośród ciekawostek w tej dziedzinie chciałbym zwrócić uwagę na doniesienia na temat nowego sposobu aplikacji toksyny botulinowej, tzw. mikrobotoks. Ważnym tematem podczas kongresu będą także substancje autologiczne, czyli własne organizmu, zwłaszcza tkanka tłuszczowa, która jest coraz częściej stosowana nie tylko jako wypełniacz, ale także jako substancja poprawiająca jakość skóry. Zastanowimy się też nad genetyką – jej wpływem na nasze funkcjonowanie i długość naszego życia i na ile może ona być użyteczna np. w dietetyce. Oczywiście nie zabraknie też tematu powikłań po zabiegach medycyny estetycznej oraz zagadnień związanych z ginekologią

estetyczną, chirurgią plastyczną czy urządzeniami operującymi różnymi źródłami energii.

Wykłady, debaty, warsztaty…

Jako organizatorzy kongresu staramy się, by każda część wydarzenia była równie interesująca i stymulująca. Dlatego powtórzymy cieszące się dużym zainteresowaniem ubiegłoroczne formuły debat, a więc obrady okrągłego stołu i tzw. boxing ring, w którym przeciwnicy i zwolennicy danego zabiegu czy technologii będą wymieniać się argumentami za i przeciw. Uczestnicy wydarzenia będą też mieli okazję wysłuchać wykładów wyjątkowych ekspertów oraz obejrzeć ekspozycje materiałów i sprzętów dla medycyny estetycznej wielu renomowanych firm.

Warto wziąć udział

Medycyna estetyczna to najdynamiczniej rozwijająca się gałąź medycyny. Ważne jest, aby w ogromie informacji, które codziennie zalewają ten rynek, odnaleźć to, co najważniejsze i najcenniejsze. Liczę, że potrzeba ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności będzie dobrą motywacją, by wziąć udział w XVII Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jak zwykle zapewnimy wspaniałą atmosferę w przyjaznym i luksusowym otoczeniu hotelu Hilton. Zapraszamy też na wspólną zabawę w sobotni wieczór. Chcemy, aby było to spotkanie wnoszące dużo w profesjonalny rozwój lekarzy, ale było też miłym elementem socjalnym.

Dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jest jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych estetycznej w kraju i na świecie.