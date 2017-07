Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup - wielkie piękno!

Dwa dni niezwykłej sportowej rywalizacji, sprzyjająca pogoda i duża dawka dobrego relaksu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie – 11. edycja turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup już za nami. Dr Irena Eris Ladies & Golf Cup to największy i najbardziej prestiżowy – w tej części Europy – kobiecy turniej golfowy. Dwa dni turniejowe to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także okazja do skorzystania z bogatej oferty Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie oraz Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris. W tegorocznej edycji panie walczyły o specjalnie przygotowane przez firmę YES statuetki.

Nagrodę główną dla zwyciężczyni ufundował Deutsche Bank. Została ona wręczona Dominice Gradeckiej podczas wieczornej gali, na której obecny był również prezes Polskiego Związku Golfa Marek Michałowski: – Mam tę ogromną przyjemność być tutaj z wami. To najlepszy turniej w tym kraju i robi go Irena Eris. Kobiecy golf rozwija się bardziej niż męski i muszę to przyznać, że w dużej mierze to zasługa naszej gospodyni – podkreślił prezes Michałowski. W konkursie specjalnym nagrodę – wyjątkową dziewięcioletnią butelkę szampana G.H. Mumm – w pięknym stylu zdobyła Małgorzata Yusufali. Weekend z Audi Q2 od Audi Rowiński Wajdemajer zdobyła Amanda Majsterek, a nagrody od Gucci – Katarzyna Selwent.

