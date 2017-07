Masz prawo do pięknych piersi

Powiększanie piersi implantami to najpopularniejszy zabieg chirurgii plastycznej na świecie. – Implanty odpowiednio dobrane do budowy ciała pięknie wypełnią biust, zachowując ich naturalny wygląd. Efekty, które możemy dziś uzyskać, są spektakularne, między innymi dzięki używaniu implantów najnowszej generacji o anatomicznym kształcie – mówi dr Maciej Charaziński, specjalista chirurgii plastycznej z Kliniki Promedion w Warszawie. W Klinice Promedion wszystkie prowadzone zabiegi muszą przede wszystkim spełniać zasadniczy warunek: zapewnienie pacjentkom najwyższych standardów opieki medycznej. Kluczem do tego jest doświadczony zespół specjalistów oraz nowoczesne zaplecze medyczne kliniki.

– Ponieważ bezpieczeństwo pacjenta jest priorytetem, ważnym krokiem jest kompleksowa kwalifikacja do zabiegu: wiele badań i konsultacji wykonanych przed przystąpieniem do operacji daje szansę na uniknięcie powikłań w trakcie i po zabiegu – podkreśla dr Marcin Nowak, specjalista chirurgii plastycznej. Nie ma jednego uniwersalnego rozmiaru piękna. Gwarancją osiągnięcia doskonałych rezultatów, całkowicie zgodnych z oczekiwaniami pacjentek, jest możliwość wykonania symulacji komputerowej przed zabiegiem, obrazującej, jaki efekt uzyskamy po przeprowadzeniu operacji. Jest to możliwe dzięki najnowocześniejszemu urządzeniu VECTRA XT, z powodzeniem stosowanemu przez lekarzy w USA – na najbardziej rozwiniętym rynku chirurgii plastycznej. – Stosowanie VECTRY to nie tylko korzyść dla pacjenta, który może już przed zabiegiem zobaczyć, jaki będzie wynik zabiegu. Ta trójwymiarowa projekcja cyfrowa pozwala również lepiej przygotować się do operacji. Obraz jest poddawany precyzyjnej analizie pomiarowej i objętościowej, która pokazuje, jak dokładnie wygląda sylwetka pacjenta i może wskazać występującą na przykład asymetrię – dodaje dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda, specjalista chirurgii plastycznej.

Klinika Promedion to nowoczesny medyczny kompleks w Warszawie, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami. Na powierzchni ponad 1500 mkw. znajdują się trzy sale operacyjne i dwie sale zabiegowe, gabinety konsultacyjne oraz pokoje pobytowe. Oferta kliniki została przygotowana tak, aby pacjent mógł skorzystać kompleksowo z chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w jednym miejscu. Dzięki zespołowi wybitnych specjalistów ma opinię jednej z najbardziej profesjonalnych placówek w Polsce.

