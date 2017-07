Medycyna intymna

Coraz więcej Polek korzysta z zabiegów poprawiających urodę i spowalniających upływ czasu. Jak to wygląda w przypadku dbania o siebie w kwestiach intymnych?

Dawid Serafin: Na szczęście nie wstydzimy się już rozmawiać o zdrowiu intymnym. Zaczęliśmy też traktować nasze miejsca intymne tak samo jak resztę ciała. Warto zatem korzystać z tego, co współczesna medycyna ma do zaoferowania. Kobiety są coraz bardziej świadome, chcą dbać o siebie, swoje zdrowie i komfort. Oczekują aktywnego życia seksualnego nawet w dojrzałym wieku oraz po prostu cieszenia się swoją kobiecością.

W czym i jak ginekologia estetyczna może pomóc kobiecie?

Porody, duże zmiany wagi ciała, predyspozycje genetyczne, menopauza czy starzenie się to czynniki, które powodują intymne problemy kobiet. Często prowadzą one do deformacji warg sromowych, nietrzymania moczu czy suchości pochwy. Powoduje to dyskomfort i obniża jakość ich życia. Ale jest na to sposób. Jedną z nowości medycyny XXI w., dzięki której kobietom z takimi dolegliwościami można pomóc, jest laser ginekologiczny FemiLift. To supernowoczesny laser CO2 nowej generacji. Podczas zabiegu z jego użyciem możemy doprowadzić do obkurczenia pochwy i odbudowania błony śluzowej. Sama pochwa staje się bardziej napięta, elastyczna i zwarta, poprawia się jej nawilżenie. Zabieg pomaga też w pozbyciu się bez interwencji chirurgicznej krępującego problemu, jakim jest nietrzymanie moczu. FemiLift umożliwia powrót do życia seksualnego po menopauzie. To zabiegi bezpieczne i dające natychmiastowe efekty.

Czy można pomóc kobietom, które borykają się ze wstydliwym i uciążliwym problemem, jakim jest przerost warg sromowych mniejszych. Na czym polegają takie zabiegi?

Labioplastyka to zabieg polegający na korekcie przerosłej tkanki warg sromowych mniejszych. Tu znowu możemy wykorzystać Laser FemiLift. Promień lasera pozwala niezwykle precyzyjnie prowadzić cięcie, osiągając efekty estetyczne, których nie da się uzyskać klasyczną metodą przy użyciu skalpela. Podczas zabiegu laserowego praktycznie nie występuje krwawienie. Laser FemiLift radykalnie skraca czas rekonwalescencji. Taki zabieg jest przeznaczony zarówno dla kobiet bardzo młodych, jak i dojrzałych.

Czy są jeszcze inne rozwiązania?

Tak! Marka Neauvia Organic wprowadziła rozwiązanie dla kobiet, które mają również problemy z wargami sromowymi mniejszymi, preparat Neauvia Intense Rose. Zawarty w produkcie kwas hialuronowy to doskonały sposób na rewitalizację tych części intymnych – wypełnienie, likwidację asymetrii, słowem odmłodzenie. Poza tym w sposób praktycznie nieinwazyjny potrafimy korygować blizny, które często pozostają po porodzie naturalnym. Często takie blizny, czy to po nacięciu, czy po samoistnym pęknięciu, są bolesne, ciągną, co uniemożliwia powrót do współżycia po porodzie. Dzięki opracowanej technice korekty takiego uszkodzenia za pomocą kwasu hialuronowego wszystkie dolegliwości ustępują. To zabieg bezpieczny, bo preparat Neauvia Intense Rose to najczystszy produkt dostępny na rynku.

Jakie jeszcze zastosowania ma kwas hialuronowy w ginekologii?

Wypełnianie okolic intymnych kwasem hialuronowym poprawia lub przywraca ich naturalny kształt. Zniwelowane zostaną podrażnienia, infekcje, ból w trakcie współżycia oraz dyskomfort podczas codziennych czynności. Rewitalizacja pochwy jest szybkim, 15-minutowym zabiegiem. Ostrzykiwanie okolic intymnych działa rozpulchniająco na błonę śluzową wokół wejścia do pochwy, przywracając tym miejscom elastyczność i nawilżenie. Efekty są odczuwalne od razu.

Czy z ginekologii estetycznej korzystają tylko wybrane osoby?

To, czym się głównie zajmuję, to leczenie i korekta nieprawidłowości intymnych, które powstają z czasem u każdej kobiety. Z mojej pomocy korzystają nie tylko kobiety zorientowane w możliwościach ginekologii estetycznej, ale również kobiety z niewielkich miejscowości, które pokonują kilkaset kilometrów, gdyż problemy intymne nie pozwalają im na normalne funkcjonowanie.

