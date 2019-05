Nagrodzono największe polskie firmy

Cieszymy się, że polskie firmy rosną tak, jak nasza gospodarka. Rozpychamy się w kraju, ale zaczynamy się też coraz silniej rozpychać za granicą. Jesteśmy gospodarką otwartą. Stosunek naszego eksportu do PKB przekroczył 50 proc., co może robić wrażenie. Dla naszego rządu najważniejsze jest, żeby polskie firmy rosły i zdobywały nowe rynki. Nie chodzi tylko o rynki europejskie, bo te już stanowią 80 proc. naszego eksportu, lecz także rynki na innych kontynentach. Żeby nasze firmy stawały się markami rozpoznawalnymi na całym świecie. Zależy nam także, aby duże polskie firmy współ pracowały z rodzimymi, mniejszymi firmami tak, aby pomagały im we wzroście – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. To on podczas gali wręczył nagrodę zwycięzcy najważniejszego rankingu. PKN Orlen zajął pierwsze miejsce na Liście 200 największych polskich firm. Nagrodzono również największych polskich eksporterów oraz najszybciej rozwijające się polskie firmy.

Najlepsi z dwusetki

– Zwiększenie produkcji petrochemicznej, zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej – to główne kierunki rozwoju PKN Orlen. Grupa jest obecnie w najlepszej sytuacji w historii. Ma bowiem mocną pozycję wzrostową.

Wśród projektów, które mają budować naszą przewagę, na szczególną uwagę zasługuje projekt przejęcia Grupy Lotos, uruchomienie programu rozwoju petrochemii, zainicjowanie działań mających na celu dostosowanie struktury naszej sieci stacji do dystrybucji alternatywnych paliw czy też przygotowanie do projektu budowy morskich farm wiatrowych – mówiła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich PKN Orlen. Drugie miejsce w dwusetce zajęło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Trzecie: Grupa Lotos. – Stan naszej firmy to stan naszego państwa. Jesteśmy na giełdzie na zielono. Wartość naszych akcji cały czas rośnie – mówił prezes firmy Mateusz Bonca.

Polscy ambasadorzy

W drugiej części gali wręczono statuetki Ambasadorom, czyli największym polskim eksporterom. Wszystkich trzech laureatów połączył jeden surowiec, czyli drewno. Trzecie miejsce zajęła firma Eko-Okna, jeden z największych producentów stolarki okiennej w kraju. Drugie: spółka Stelmet, która z drewna jest w stanie wyczarować wszystko do ogrodu: kwietniki, pergole, płoty, altanki. Zwyciężyła Grupa Nowy Styl z Krosna. To jeden z największych w Europie producentów mebli biurowych. Należy do Adama i Jerzego Krzanowskich, braci, którzy od lat są bohaterami Listy najbogatszych Polaków „Wprost”. Z racji tego, że parę tygodni temu kupili kolejną zagraniczną spółkę, francuskiego producenta mebli Majencia, założyciele firmy nie mogli pojawić się na gali. Nagrodę odebrała Sylwia Krasińska, Business Development Manager z Grupy Nowy Styl. – Polski design i jakość naszych produktów sprawiają, że swobodnie możemy konkurować z największymi producentami mebli biurowych nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Proszę się nam bardzo wnikliwie przyglądać, gdyż to jeszcze nie koniec – zapowiadała przedstawicielka firmy.

Najwięksi eksporterzy

Na koniec wyróżniono Gepardy, czyli polskie firmy, które w ostatnim roku najszybciej powiększały zyski. Trzecie miejsce zajęła produkująca rury stalowe Alchemia. Druga pozycja przypadła spółce Rafako. To największy w Europie producent kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. – To wyróżnienie to dowód na to, że nawet 70-latek może zostać gepardem, bo nasza firma obchodzi w tym roku 70. urodziny – mówił przedstawiciel spółki. Rafako to polska firma, która razem z polskimi wykonawcami realizuje polskie inwestycje. Głównym projektem jest budowa bloku energetycznego w elektrowni w Jaworznie, która ma dać prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych. Polska firma będzie budować bloki energetyczne również na indonezyjskiej wyspie Lombok. Pierwsze miejsce przypadło olsztyńskiej spółce Indykpol.

To największy producent indyczego mięsa w Polsce. Firma najszybciej pomnażała zyski głównie dzięki podjęciu wielu działań naprawczych. – Dzięki tym ruchom strategicznym możemy skupić się na tym, co potra fimy robić najlepiej, czyli na wytwarzaniu dobrego jedzenia. Wierzymy, że to dobre jedzenie daje nam wszystkim lepsze życie – komentował przedstawiciel firmy. Specjalne wyróżnienie w dziedzinie ekologii odebrała Remontowa Holding, największa stoczniowa grupa kapitałowa w Polsce, która skupia ponad 20 firm. Spółka poszła za głosem premiera Mateusza Morawieckiego, który stawia na elektro mobilność. Remontowa nie produkuje jednak elektrycznych samochodów czy autobusów, ale buduje elektryczne promy. Między innymi dla Norwegów. Oprócz tego modernizuje statki, przestawiając ich napęd na bardziej ekologiczny. – Na morzu mamy 70 tys. statków. Do 2025 r. wszystkie mają mieć niskoemisyjny napęd. Chcemy powalczyć o ten rynek – mówił przedstawiciel firmy. Gala została podsumowana debatą o polskim rynku nieruchomości. Dyskutowano o koniunkturze, cenach mieszkań i wpływie podatku handlowego na powierzchnie komercyjne.