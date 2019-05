Jak powstaje kraftowe piwo z Tarnowa

Dzisiaj Trzech Kumpli wraz z browarem Zapanbrat, w którym od dwóch lat warzymy piwa na wyłączność, to totalnie zafascynowana piwami kraftowymi ekipa 16 osób. Do dzisiaj czujemy to, co czuliśmy podczas pierwszych warek w tarnowskiej kuchni. Doprawdy, gdy spróbuje się go raz, piwowarstwo jak wirus dostaje się do krwiobiegu. I tak łatwo nie odpuszcza.

Warzymy, co lubimy

Na pierwszym miejscu zawsze jest dla nas piwo – musi być najwyższej jakości. Warzone bez pośpiechu, z uwagą, przemyślane i dopracowane. Takie, jakiego sami chcielibyśmy się napić. Używamy najlepszej jakości naturalnych składników – doskonałego słodu, superaromatycznego i świeżego chmielu z USA, Nowej Zelandii, Australii, Niemiec, Czech i Polski. Nasze drożdże mają doskonałe warunki do przeprowadzenia zdrowej, burzliwej i czystej fermentacji, a nieskazitelnie czysty i pozbawiony zabójczego dla piwa tlenu rozlew dopełnia dzieła. Naszą ambicją jest szczycić się piwem na światowym poziomie!

Prawdziwy kraft

Nie poganiamy piwowarów, nie chadzamy na skróty, nie tolerujemy kompromisów w produkcji. Nie spieszymy się. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego, co staramy się wykorzystać podczas kolejnych warzeń. Chcemy, by każda następna warka była lepsza od poprzedniej!

Międzynarodowe uznanie

Jesteśmy dumni, że nasze piwa zyskują z każdym rokiem coraz większą sławę na arenie międzynarodowej. Mamy na koncie aż 44 medale zdobyte na konkursach piw rzemieślniczych w Niemczech, Portugalii, we Francji i w Polsce. Uzyskaliśmy rekomendację Żółtego Przewodnika Gault&MillauPolska na 2019 r. dla producenta regionalnego o bardzo wysokiej jakości produktu. Od dwóch lat plasujemy się w top 3 najlepszych polskich browarów wg Untappd.

Co dalej?

Będziemy stale doskonalić nasze piwa oraz warzyć kolejne na coraz wyższym poziomie. Mamy masę pomysłów na następne. W planach na najbliższe kilka lat jest też budowa własnego browaru, który ma być nie tylko miejscem produkcji piw browaru Trzech Kumpli, lecz także przestrzenią animacji lokalnej społeczności i życia kulturalnego Tarnowa. Rozwijamy się i rośniemy organicznie. Dzięki temu zachowujemy naszą tożsamość, pozostając firmą rodzinną. Warzymy, co lubimy.

Piotr Sosin, ZAŁOŻYCIEL BROWARU TRZECH KUMPLI