PiS ma nowego kandydata na Rzecznika Praw Dziecka

Kandydatura Sabiny Zalewskiej na Rzecznika Praw Dziecka została zgłoszona pod koniec lipca. Natychmiast zostały przywołane jej publikacje, w których kwestionowała potrzebę funkcjonowania tego urzędu i narzekała na przesadną ilość kampanii poświęconych maltretowaniu dzieci. W jej wywodach można znaleźć też próbę usprawiedliwiania stosowania przemocy m. in. wobec dzieci niepełnosprawnych.Przed miesiącem we„Wprost” napisaliśmy, że Zalewska posługuje się tytułem zawodowym psychologa, którym nie jest. Jako psycholog była opisana na stronach poradni Dewajtis, gdzie miała prowadzić konsultacje psychologiczne i terapie krótkoterminowe. Ustawa jasno precyzuje, że podstawowym wymogiem, do tego by tytułować się psychologiem jest ukończenie studiów z zakresu psychologii. Zalewska takich nie ukończyła.

Niedługo później „Tygodnik Powszechny” zarzucił jej plagiat. Dziennikarze TP ustalili, że w co najmniej w kilkunastu swoich publikacjach, używała ona skopiowanych treści innych autorów nie powołując się na nich, czy to w formie cytatu czy opatrując przypisami. W najbardziej skrajnym przypadku niespełna jedenastostronicowa publikacja Zalewskiej zawiera aż 10 stron plagiatu. Jak napisał TP, Zalewska kopiowała nie tylko treści publikacji naukowych, ale też materiały ze stron przeznaczonych dla uczniów typu sciaga.pl, czy bryk.pl. Zareagowały władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie Zalewska jest zatrudniona. Z informacji „Wprost” wynika, że już niedługo. Najprawdopodobniej jeszcze we wrześniu uczelnia rozwiąże z nią umowę. Oficjalnie uczelnia oznajmiła, że wobec Sabiny Zalewskiej „wszczęto typowe procedury, jakie są podejmowane w przypadku takich zarzutów jak plagiat. Na wniosek władz uczelni sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego dla pracowników naukowych”.