Zasnąłem w Polsce, a obudziłem się w Szwajcarii. Nowe mandaty to cud

„Położyłem się wieczorem i obudziłem się rano. Przecież to jest jedno z najpiękniejszych zdań świata, to jest olśniewające, to jest snop światła w same oczy, w same usta. Jak mogłem tego przedtem nie zauważyć? Ile razy wypowiedziałem to zwyczajne proste zdanie, nie zdając sobie sprawy, nie wiedząc, ślepy, że to jest przecież cud, opisanie cudu” – pisał Edward Stachura w „Siekierezadzie”.

I tak samo ja, niejako przysnąłem w tej opętanej wariatami na drogach Polsce i obudziłem się… w Szwajcarii. No, może jeszcze nie do końca Szwajcarii, ale już bardzo blisko jej kształtu.