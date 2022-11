Kasza gryczana spełnieniem marzeń, wąchanie chleba ceremonią przed jedzeniem

Nigdy nie wiedziałam, że jeśli ktoś poprosi mnie o kaszę gryczaną i będę mogła mu ją dać, to powie że spełniłam jego największe marzenie od wielu tygodni, a tak było właśnie w Charkowie. Nie wiedziałam, że opowieści o wąchaniu chleba w czasie wojny przed jego jedzeniem (lub zamiast), mogą stać się rzeczywistością tysięcy ludzi w XXI w. w środku Europy. Jedyne, co wiedziałam to to, że na pewno wielokrotnie można kochać zwierzęta bardziej niż ludzi, a na pewno bardziej niż samego siebie. I to też tu oglądam.

Kasza gryczana w Ukrainie jest dostępna, ale jest droga i nie każdego na nią stać. Niektórzy wolą zresztą wydać pieniądze na jedzenie dla zwierząt, nie oglądając się na siebie. To trochę te biblijne słowa Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” w praktyce. Bo to się tu dzieje, a zwierzęta są naprawdę wielkimi ofiarami ukraińskiej wojny. Ania, którą poznałam wirtualnie przez „znajomych znajomych” mieszka w Charkowie, poprosiła o karmę dla psów i kotów oraz Javeliny i Bayraktara, papużek falistych. Zapytała też nieśmiało, czy mamy jakieś produkty do jedzenia. Tyle, że znowu nie prosiła dla siebie, a dla kolegów – wojskowych z Bachmutu. Przygotowaliśmy jednak również zapas jedzenia dla niej i jej rodziny, a potem okazało się że sprawiliśmy jej wielką przyjemność właśnie kaszą gryczaną.