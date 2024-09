Ta fundacja pomaga studentom. „Chcemy stworzyć remontową Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”

Głównym celem Fundacji Practically jest pomaganie studentom i absolwentom architektury wnętrz wejść na rynek pracy. Wszechobecna konkurencja, ale też brak chęci ze strony architektów do angażowania studentów w staże i praktyki sprawiły, że taka inicjatywa stała się bardzo potrzebna. Tak twierdzą sami zainteresowani – Na studiach nie mamy żadnej możliwości poznania zawodu architekta wnętrz od strony kuchni, a fundacja pomaga nam zobaczyć, jak to wygląda z praktycznej strony – przyznaje studentka Syuzanna Mkhoyan.

Studenci, w formie charytatywnej, biorą udział w wykańczaniu wnętrz mieszkań, a wszystko dzieje się pod okiem i we współpracy z firmą wykonawczą walls and floors. Jak sami przyznają, jest to bezpieczna przystań między studiami a pracą. Nawet jeśli popełnią błędy, nie będą one tak kosztowne, jak w życiu zawodowym.

– Dla nas to jest amortyzacja, bo wychodząc ze studiów byśmy jej nie mieli. Musielibyśmy założyć własną firmę, popełniać kosztowne błędy, a tutaj przez to, że robimy charytatywnie, to klient ma do nas inne podejście – mówi student Mikołaj Białek.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Program powstaje we współpracy ze Studiem Plac.