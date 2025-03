USA zawiesiły pomoc dla Ukrainy. „To, co dla nas jest niemoralne, dla Trumpa jest grą”

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



Oto fragment odcinka:

Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o wstrzymaniu wszelkiej pomocy militarnej Ukrainie, również tej, która już była w drodze na front. Stany Zjednoczone przestają również dzielić się z Ukraińcami swoimi danymi wywiadowczymi, które odegrały znaczącą rolę między innymi na początku napaści Rosji w lutym 2022 r. Do podpisania umowy ws. ukraińskich minerałów w dalszym ciągu nie doszło, ale jak przekonuje strona ukraińska, chęć, by wrócić do stołu z Donaldem Trumpem jak najbardziej jest.

– Minerały to element rywalizacji z Chinami. To jest podejście, które jest niemoralne, nieetyczne, skandaliczne, ale tak rozumuje Trump, to dla niego jest pewnego rodzaju gra. Trzeba się do tego niestety przyzwyczaić – zaznacza w podcaście „Mówiąc Wprost” Michał Kolanko, publicysta „Rzeczpospolitej”.