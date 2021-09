Uwaga! TVN: Szpital onkologiczny w Częstochowie zamknięty. Co z pacjentami?

Częstochowski szpital grupy Nu-Med zawiesił swoją działalność od 1 lipca. – Zaczęliśmy leczenie, poczuliśmy się bezpiecznie i nagle nam zamknęli szpital. To niewiarygodne – mówi jedna z pacjentek. – Nie zdążyliśmy nawet wykupić leków. Jakbym wiedziała wcześniej, że będzie zamknięcie, to bym nabyła zapas leków – dodaje mieszkanka Częstochowy.

Jak sposób zamknięcia lecznicy tłumaczą jego przedstawiciele? – O decyzji informowaliśmy tak, jak mogliśmy. Kontaktowaliśmy się telefonicznie z pacjentami – twierdzi Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy NU-MED. I dodaje: – Daliśmy pacjentom możliwość dalszego działania, leczenia. Dwa tygodnie to nie jest długi czas, jest zdecydowanie za krótki, ale nie mieliśmy innego wyjścia.

– Dla nas chorych, chorych na nowotwory, stabilizacja, bezpieczeństwo są bardzo ważne – odpowiadają chorzy.

„Dla nas ta decyzja nie jest korzystna”

Swoją decyzję o zamknięciu, w oficjalnym piśmie do śląskiego oddziału NFZ, szpital argumentuje tym, że musiał opuścić dotychczas wynajmowany budynek. Właściciel budynku zaprzecza jednak, by to on wypowiedział umowę. – NU-MED miał podpisaną umowę najmu na 10 lat, z możliwością jej wypowiedzenia. Szpital wykorzystał tę możliwość i wypowiedział nam umowę. Dla nas ta decyzja nie jest korzystna. To szpital wybudowany pod onkologię, zostaliśmy na lodzie – podkreśla właściciel budynku.

– Musieliśmy zlikwidować działalność z powodu braku możliwości rozwijania tejże działalności, czyli braku kontraktowania kolejnych świadczeń. To nie tak, że leczenie stało się nieopłacalne. Nie moglibyśmy kompleksowo leczyć pacjentów. Dla pacjentów robimy, co możemy – zapewnia Jacek Stępnicki.

O sytuacji pacjentów onkologicznych z Częstochowy, śląski oddział NFZ wie od 1 czerwca. Fundusz rozwiązał umowę ze NU-MEDEM za porozumieniem stron. Przystał na to, by pacjenci dojeżdżali na leczenie do innych miast.