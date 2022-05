Uwaga! TVN: Kulisy Sławy braci Kliczko. „W pełni objawił się jako polityk podczas tej wojny”

Już w dniu rosyjskiego najazdu zgłosili gotowość do walki z bronią w ręku. I choć są milionerami i mogą mieszkać gdziekolwiek na świecie, okazało się, że są gotowi zginąć za Ukrainę.

Katarzyna Górniak, reporterka Faktów TVN i TVN24, po wybuchu wojny miała okazję rozmawiać z Witalijem, który jest obecnie merem Kijowa. - Mówi dosadnie i twardo, nie przebiera w słowach – opowiada Górniak. I dodaje: - Ma stalowe spojrzenie, skupiony wzrok, jest bardzo skoncentrowany, przejęty i poważny. Nie ma z nim żadnych pogawędek, żartów - nic. Sprawia wrażenie twardego gościa, takiego, co nie bierze jeńców.

Bracia Kliczko sportową karierę zaczynali jeszcze w Związku Radzieckim. Ich ojciec był zawodowym żołnierzem, wychowywał synów w żelaznej dyscyplinie i konieczności budowania tężyzny fizycznej. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się kariery braci, gdyby nie to, że Witalija, który zaczął trenować boks, zaproszono do klubu Gwardia Warszawa. Potem dołączył do niego młodszy brat. Zostali zauważeni przez zachodnich managerów sportowych i rozpoczęli światową karierę. - Jak byłem w Universum, to był problem, żeby trafić dla nich sparingpartnera, dlatego, że bili ich niemiłosiernie. Byłem świadkiem, że po jednym dniu sparingów Amerykanin, który specjalnie przyjechał na sparing, jeszcze w nocy uciekł na lotnisko, żeby na drugi dzień wylecieć do domu. Potem był Bułgar, co po jednym dniu sparingów trafił do szpitala ze wstrząsem mózgu – przywołuje Saleta.

Żona Witalija Kliczki mieszka w Hamburgu. - Natalia przez wiele lat była modelką, mieszkała w Stanach Zjednoczonych, później zajęła się jogą, jest nauczycielką jogi i medytacji, ma swoją szkołę. Jest też piosenkarką, śpiewa w języku rosyjskim, ale przede wszystkim ukraińskim i też angielskim. Nagrywa piękne utwory nawiązujące do korzeni słowiańskich – opowiada Miłka Fijałkowska, reporterka Dzień Dobry TVN. Para ma troje dorosłych dzieci, wszyscy mieszkają na zachodzie Europy. Tylko Witalij wrócił do kraju.

Blisko 10 lat temu Witalij Kliczko walczył na Majdanie, potem założył własną partię Udar, wsparł kandydaturę Petra Poroszenki na prezydenta, a sam wygrał wybory na mera Kijowa. - Od początku różnił się swoją kulturą osobistą i europejskim obyciem. Myślę, że ludzie mieli już tak dosyć polityków… tak samo stało się z Zełenskim. To ta sama historia, czy właściwie mechanizm, że wszyscy, co są w polityce, są już tak powikłani i powiązani, że ludzie im już w ogóle nie wierzą. Dlatego szansę miał ktoś zupełnie spoza tego wszystkiego – mówi Weronika Marczuk, prawniczka i producentka filmowa. I dodaje: - Aczkolwiek tutaj jest dużo kontrowersji, zwłaszcza, jeśli chodzi o jego merowanie. - On się w pełni objawił jako polityk podczas tej wojny. Zafunkcjonował jako twardy polityk podczas oblężenia Kijowa, kiedy stał z żołnierzami na barykadach – mówi Katarzyna Górniak.

