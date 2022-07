Uwaga! TVN: Tajemnicza śmierć na obozie. Co naprawdę wydarzyło się nad Zalewem Sulejowskim?

Pan Roman był dumny, kiedy jego starszy syn dostał się do liceum z klasą o profilu wojskowym. – I syn też był dumny. Pomagałem mu jak mogłem – wspomina w rozmowie z Uwagą! TVN Roman Żakieta.

Obóz survivalowy

Pod koniec czerwca Wiktor wyjechał na obóz survivalowy nad Zalew Sulejowski, niestety tam doszło do tragedii. – Byłem na miejscu od pierwszego dnia poszukiwań Wiktora. Było trzech nurków, dwie, czy trzy motorówki, sonda. W pewnym momencie motorówka zgasiła silnik i widziałem, jak strażacy niosą nosze, poleciałem tam i okazało się, że znaleźli ciało syna – mówi zrozpaczony ojciec 17-latka. Od tego czasu pan Roman próbuje ustalić, do wydarzyło się podczas feralnego obozu. – Pierwsza wersja była taka, że wszyscy o godz. 23 poszli spać, rano się obudzili i mojego syna nie było – przywołuje mężczyzna.

Buty, mundur, namiot, rodzina po tym, co się wydarzyło odzyskała wszystkie rzeczy osobiste Wiktora. Prawie wszystkie. – Jedyne, czego brakuje to telefonu. To niemożliwe, że on oddalił się gdzieś, poszedł sam się kąpać i to jeszcze z telefonem. Prawdopodobnie współuczestnicy obozu go ukryli, nie wiadomo, co się z nim stało, być może coś w nim było, a oni nie mieli odstępu do hasła i nie udało im się usunąć zdjęć czy filmów, a być może jest tam coś więcej, co pomoże wyjaśnić tę sprawę – sugeruje Patryk Żakieta, kuzyn Wiktora.

„Znaleźliśmy paragon na alkohol”

Rodzina Wiktora zaczęła nabierać jeszcze większych wątpliwości po szczegółowym przeszukaniu jego rzeczy osobistych. – W jego portfelu znaleźliśmy paragon na alkohol – wskazuje pan Patryk. – Było to sześć butelek litrowych, rachunek na 286 zł. Ich było 9, a Wiktor był 10. Znaleźliśmy jeszcze coś, czego policja chyba nie znalazła, lek. Od znajomego lekarza dowiedziałem się, że młodzież lubi mieszać to z alkoholem. Nie wiemy, czy ktoś mu to podrzucił, czy on sam to kupił – dodaje pan Patryk.

Rodzina Wiktora dotarła także do wpisów z grupy internetowej, na której posty zamieszczały osoby, które uczestniczyły w obozie. – Mamy część wpisów. Wiadomości znikały po minucie, więc ciężko powiedzieć, co tam jeszcze było. W jednym ze wpisów opiekun pyta, czy z kimś z uczestników kontaktowała się już policja. Dalej proszą by wszystko usuwać i nie wysyłać nic ze zdjęć i filmów. Wszystko, żeby było zatajone – opowiada pan Patryk.

Uwaga! TVN: To nie było tak

– W pewnym momencie zadzwonił do mnie zastrzeżony numer. Byli to rodzice jednego z uczestników, powiedzieli, że wersja, którą podaje policja… że to nie było tak – mówi pan Roman. I relacjonuje: – Syn tych państwa powiedział im, że spożywali tam alkohol i ten opiekun też. Opiekun poszedł pierwszy spać. Wiktor poszedł do wody, zauważyła to jedna z uczestniczek. Weszła za nim do wody i nie wiem, czy próbowała go wyciągnąć, czy się z nim szarpała, w którymś momencie on się przewrócił i ona zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Obudził się opiekun i zaczęli szukać Wiktora, świecić lampkami, ale było już za późno.

– On wyszedł z wody i stwierdził, że nie wezwie żadnych służb. Wszyscy są pijani, więc trzeba ustalić jedną wersję. Syn tej matki powiedział też, że była rozmowa jego [opiekuna – red.] z dziewczyną o wyrzuceniu telefonu do jeziora. Ale potem stwierdzili, że nurkowie i tak go znajdą, potem się oboje oddalili i ostatecznie nie wiadomo, co się stało z telefonem Wiktora. A ta dziewczyna nie wiadomo, czy była w nim zakochana, wiadomo, że on ją faworyzował i bardzo pomagała w zacieraniu śladów – mówi ojciec 17-latka.

Każdego dnia rodzina Wiktora poznaje więcej szczegółów tego, co wydarzyło się nad Zalewem Sulejowskim. Pojawiło się przypuszczenie, skąd wziął się w portfelu 17-latka paragon na zakup alkoholu. – Okazało się, że podrzucili to synowi, bo policja powiedziała, że ma nagranie, że wódkę w sklepie kupował opiekun – mówi pan Roman Uwadze! TVN.

Osobą, która organizowała wyjazdy dla tej grupy, jest Michał W. To były uczestnik misji wojskowych między innymi w Iraku, a także ratownik medyczny. Trzy lata temu mężczyzna zjawił się w szkole, do której chodził Wiktor. Podawał się za przedstawiciela jednej z organizacji proobronnych.

„Szerzenie postaw patriotycznych”

Dziennikarze rozmawiali z dyrektorką szkoły, do której chodzi Wiktor, nie chciała wystąpić przed kamerą, ale zgodziła się na publikację rozmowy z nią. – Pan Michał W. napisał do nas pismo: „Witam. Zwracam się z prośbą do dyrekcji szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w ramach godziny wychowawczej w klasie mundurowej, zajęć i rekrutacji do organizacji proobronnej. Struktura, o której mowa, to ogólnopolska organizacja proobronna, która ma na celu szerzenie postaw patriotycznych w społeczeństwie, a przede wszystkim wśród młodzieży(…). Chcieliśmy zainteresować młodzież Waszego liceum naszą organizacją, pokazać jak działamy i się szkolimy. Z poważaniem dowódca. Michał W”.– przytacza dyrektorka.

– Część uczniów zapisała się może, do niego. Nawet nie wiem, kto, bo wszystko było poza szkołą. Oni organizowali wyjazdy sobotnio-niedzielne i się szkolili. Pan Michał umawiał się poza szkołą. O żadnych obozach, wyjazdach dłuższych nie wiedziałam – zapewnia dyrektorka.

Organizacja proobronną, którą miał reprezentować Michał W. zarejestrowana jest w prywatnym mieszkaniu na warszawskim Tarchominie. Początkowo prezes fundacji stwierdził, że nie jest ona stroną w tym postępowaniu, bo była to prywatna inicjatywa pana Michała i napisał, żeby kontaktować się z mężczyzną, jako organizatorem obozu. Zwróciliśmy jednak uwagę, że mężczyzna przedstawiał się jako dowódca jednego z okręgów tej organizacji. Wtedy prezes fundacji stwierdził, że Michał W. wezwany celem wyjaśnienia sprawy nie stawił się na spotkanie i poinformował, że nie zamierza tłumaczyć się ze swojego prywatnego wyjścia integracyjnego.

– Dzwoniłem do niego trzy razy i nie odbierał, a za czwartym razem wyłączył telefon. Ale udało mi się dodzwonić do niego na drugi dzień. Powiedziałem mu; „Człowieku, co ty zrobiłeś? Ja powierzyłem ci dziecko, a ty jeździsz z nimi na obozy i pijesz?”. Popłakał się i się rozłączył. Wysłałem mu SMS-a, właściwie to tak trzęsły mi się ręce, że poprosiłem o to młodszego syna. Normalną wiadomość, żeby zrozumiał, co zrobił. Nie odpisał – opowiada pan Roman.

Sprawę bada prokuratura

– Śledztwo jest w toku, realizowane są czynności przesłuchań świadków. Na tym etapie nie będę komentowała ustaleń – mówi Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Prokurator zapytaliśmy też, czy znane są wyniki sekcji zwłok. – Lekarz do dzisiaj nie przedłożył pisemnej opinii z przeprowadzonej sekcji, ponieważ pobrał materiał biologiczny celem dalszych badań, które jeszcze nie zostały wykonane. Dopiero po ich uzyskaniu zostanie sporządzona opinia i złożona do akt postępowania – wyjaśnia Magdalena Czołnowska-Musioł.

Dziennikarze kilkukrotnie próbowali porozmawiać z Michałem W. Jednak telefonu nigdy nie odebrał. Milczą również telefony innych uczestników obozu. – Oni nic nie mówią. Jak tylko dowiedzieliśmy się o tragedii, to dzwoniliśmy do rodziców tych dzieci, żeby powiedzieć, że służymy pomocą psychologiczną i pedagogiczną. Ale rodzice mówili, że dzieci w ogóle nic nie mówią na ten temat. Jak było naprawdę, to ja nie wiem – mówi dyrektor szkoły, do której chodził Wiktor.

– Chciałbym poprosić uczestników obozu, żeby powiedzieli prawdę, bo i tak prawda wyjdzie na jaw, wcześniej czy później. A czas wszystkich morduje. Wy dzieci nie pobłądziłyście, tylko opiekun pobłądził i on musi ponieść za to odpowiedzialność – kończy ojciec 17-latka.

