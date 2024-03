Rodzina straciła w pożarze cały dobytek. „To, co im zaproponowano, to jest coś okropnego”

Kiedy doszło do pożaru, pani Magdalena była w pracy. – Od znajomego strażaka dowiedziałam się, że pali się nasze poddasze – mówi Magdalena Świerblewska. – Ja byłem w domu, ale nic nie widziałem. Dopiero wychodząc na dwór, zauważyłem dym. Jak spojrzałem do góry, to ogień był już metr nad dachem – opowiada Robert Świerblewski. Świerblewscy przypuszczają, że pożar zaczął się od grzejnika elektrycznego. – Albo było jakieś zwarcie, albo grzejnik się przewrócił i tak zaczęło się palić – mówi pan Robert.

W pożarze domu stracili cały swój dobytek

Świerblewscy od lat mieszkają w Witoldowie (województwo kujawsko-pomorskie). Pan Robert nigdy nie zamierzał opuszczać rodzinnych stron, dlatego swój dom wybudował na działce rodziców. – Nic się z niego nie zachowało. Meble, które się nie spaliły, zostały tak zalane, że praktycznie same się rozpadły – mówi mężczyzna. – W tym domu spędziliśmy całe dorosłe życie. Tu urodziły się dzieci. A teraz nie ma nic – ubolewa pan Robert.

Rodzina liczyła, że w obliczu tragedii od razu dostanie lokal zastępczy. Ustawa o pomocy społecznej mówi wprost: to do zadań gminy należy zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny w kryzysie. – W dzień pożaru przyjechały panie z opieki społecznej – opowiada pani Magdalena. – Pytały, czy mamy gdzie się zatrzymać. Żona powiedziała, że na kilka dni zatrzymamy się u jej mamy. A panie powiedziały, że na kilka noclegów mogą nas zakwaterować w ośrodku wypoczynkowym – dodaje pan Robert. – Ale co potem? Kilka dni… Dzisiaj mijają trzy tygodnie, a my nadal nie mamy, gdzie mieszkać – mówi pani Magdalena.

Spotkanie z burmistrzem Koronowa

Z relacji pana Roberta wynika, że na drugi dzień po pożarze złożyli wniosek o mieszkanie zastępcze. – Odpowiedź na ten wniosek dostaliśmy równo po trzech tygodniach. Mimo że ludzie na mieście już wiedzieli, że decyzja będzie negatywna – mówi mężczyzna.

– Poszliśmy do pana burmistrza i spytałam, co w naszej sprawie. Burmistrz mi na to odpowiedział: „Państwo nie możecie mieszkać tam, gdzie się zatrzymaliście?”. Poczułam niesmak. Myślę, że burmistrz jest od tego, żeby pomagać ludziom, tym bardziej w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy – mówi pani Magdalena. – Później burmistrz nam zaproponował „Mieszkanie za remont” – dodaje kobieta.

„Wydaje mi się, że była tam jakaś melina”

„Mieszkanie za remont” to program dla tych, którzy gotowi są wyremontować lokum na własny koszt. W zamian nie muszą czekać w kolejkach i mają później prawo do wynajmu na korzystnych warunkach. Burmistrz zaproponował rodzinie właśnie takie rozwiązanie ze względu na brak dostępnych lokali gminnych.

– Mieszkanie i remont. Rozumiem to jako poszpachlowanie dziur w ścianie, pomalowanie, odświeżenie, poprawienie podłogi. Z tym nie ma problemu. Ale to, co zastaliśmy na miejscu, to była porażka – podkreśla pan Robert. – Wydaje mi się, że była tam jakaś melina. Czuć było odór, smród. Były tam dziury, podejrzewam, że zrobione przez gryzonie – dodaje pani Magdalena.

– Okazało się, że tam jest cała elektryka do położenia od nowa i cała kanalizacja też od nowa. I najprawdopodobniej woda, bo zeszliśmy do piwnicy i panie twierdziły, że licznik jest odcięty, a on się kręcił. To oznacza, że gdzieś te ubytki wody musiały być – mówi pan Robert. – Wchodząc tam, poczułam obrzydzenie i żal. Żal do władz. Straciliśmy cały dobytek, a dostaliśmy pomoc w postaci takiego zakwaterowania – mówi pani Magdalena.

– Byłam w szoku. Dziwię się, że coś takiego im zaproponowano. To jest coś okropnego. Trzeba to nagłośnić i pomóc tym ludziom, bo oni naprawdę na to zasługują – mówi jedna z mieszkanek Koronowa. Podobnych głosów dziennikarze Uwagi! TVN usłyszeli więcej.

„W sumie zaproponowaliśmy trzy rodzaje wyjścia z tej sytuacji”

Dziennikarze postanowili obejrzeć mieszkanie, które zostało zaproponowane rodzinie Świerblewskich przez burmistrza. Na miejscu zaskoczył ich jednak remont. Zapytali burmistrza, dlaczego rodzina Świerblewskich wciąż nie ma gdzie mieszkać i czy powodem remontu lokalu zastępczego jest przyjazd telewizji.

– Nie. Remont to decyzja komisji mieszkaniowej z dnia 2 lutego– twierdzi Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa. I dodaje: – Zaproponowałem to mieszkanie, mówiąc, że mogą to mieszkanie wziąć do remontu i najpierw spółka komunalna zrobi tam remont tj. zdjęcie i zrobienie tynków.

– W sumie zaproponowaliśmy trzy rodzaje wyjścia z tej sytuacji. Mieszkanie na Pieczyskach, w ośrodku wypoczynkowym do czasu rozwiązania sprawy. Zaproponowałem (też wspominane mieszkanie – red.), mówiąc, że mogą wziąć je do remontu. I doszliśmy do trzeciego rozwiązania, które zwykle stosujemy przy pogorzelcach tj. domek holenderski – wylicza burmistrz Mikołajewski.

Czemu gminie zajęło to tyle czasu? – Bo państwo byli do tej pory zainteresowani mieszkaniem – twierdzi burmistrz. Dziennikarze zapytali Świerblewskich, czy urzędnicy rzeczywiście zaproponowali gotowe mieszkanie, w stanie surowym. – Nic podobnego, ja takiej propozycji nie słyszałem – przekonuje pan Robert.

„Włodarz miasta bierze na siebie odpowiedzialność”

– Człowieka, którego dotknęła trudna sytuacja nie pozostawia się samemu sobie. System pomocy społecznej musi doprowadzić do tego, żeby wspólnie z rodziną czy z jednostką doprowadzić do takiego stanu, żeby ona dalej mogła sobie samodzielnie radzić – mówi dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, pedagog specjalizująca się w pracy socjalnej.

– Jeśli ktoś się decyduje, żeby być włodarzem mieszkańców, to bierze na siebie odpowiedzialność, nie tylko wypełniania tego, co nakazuje mu ustawodawca, ale to powinien być człowiek z otwartym sercem dla innych ludzi, czyli zrobić wszystko, by w takich sytuacjach im pomóc – dodaje dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska.

Państwo Świerblewscy bali się, że zostaną obarczeni kosztami za remont mieszkania zaproponowanego przez burmistrza, dlatego ostatecznie zdecydowali się na przyjęcie oferty dotyczącej zamieszkania w domku holenderskim. – Trzy tygodnie znieczulicy, dowiedzieli się, że przyjeżdża telewizja i wszystko zostało załatwione – kwituje pan Robert. We wtorek rano rodzinie Świerblewskich dostarczono domek holenderski.

