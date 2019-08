Awaria kolektorów ściekowych. Wojsko buduje most na Wiśle, MPWiK przygotowuje się do ozonowania

O akcji opowiadał generał Sławomir Owczarek z Dowództwa Generalnego. – Żołnierze są wyszkoleni. Całość zgrupowania liczy w granicach 170 żołnierzy – mówił Owczarek. Dodał, że żołnierze wykorzystają zestawy pontonowe, ciężarówki, kutry i inne środki logistyki wojskowej.

Po awarii rur pod dnem Wisły, ścieki są zrzucane do rzeki na północy miasta. Władze stolicy rozważają także możliwość ozonowania ścieków. W sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o postępach we, wdrażaniu rozwiązania polegającego na dezynfekowaniu ścieków za pomocą ozonu.

Woda zdatna do picia

Równocześnie ratusz zapewnia, że na bieżąco monitoruje stan warszawskiej kranówki. „W związku z awarią układu przesyłowego, którym ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni Czajka, informujemy, że woda dostarczana do mieszkanek i mieszkańców stolicy jest bezpieczna i nadaje się do picia z kranu” – podano w komunikacie z 31 sierpnia.

MPWiK wyjaśnia, że awaria układu przesyłowego dotyczy systemu kanalizacyjnego i nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy. „Ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane 10 km powyżej (wcześniej) niż miejsce zrzutu ścieków do rzeki. Parametry jakościowe wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy w żaden sposób się nie zmieniły” – czytamy.