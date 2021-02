Praga Północ jest na najlepszej drodze, żeby stać się polskim zagłębiem sztuki?

Od 12 lutego w praskim Koneserze w Warszawie oglądać można wystawę przedstawiającą twórczość znanego na całym świecie artysty - Banksy`ego, zatytułowaną „The Art of Banksy. Without Limits”. Do obejrzenia jest ponad 100 prac - naniesionych na różnego rodzaju materiałach, w formie zdjęć, rzeźb i wielu innych. Na wystawie są też słynne graffiti Banksy`ego, jak: "Girl with Balloon", "Bomb Hugger", "Police Kids", "Pulp Fiction" czy "Flower Thrower". Można tam też obejrzeć film dokumentalny, który daje wgląd w życie i pracę artysty.

Wystawa The Art of Banksy. Without Limits” to kolejne znaczące wydarzenie artystyczne, które odbywa się na warszawskiej Pradze Północ. Dzielnicy znanej z tego, że to właśnie tam - w odróżnieniu do lewobrzeżnej części Warszawy - zachowało się bardzo wiele ciekawej przedwojennej architektury. To właśnie na północnej Pradze - dzięki stopniowej rewitalizacji i przywracaniu blasku kolejnym kamienicom – tworzy się coraz bardziej inspirujący do kreatywności klimat. Nic dziwnego, że w dzielnicy tej zakochują się kolejni artyści, dostrzegając potencjał takich kwartałów, jak berliński Kreuzberg czy paryski Montmarte. Już teraz działa na Pradze wiele galerii, jak: Pragaleria, Galeria Sztuki Stalowa, Galeria Ząbkowska 11, White Space Auction – Galeria i Dom Aukcyjny i wiele, wiele innych, a swoich sił próbują kolejni artyści.

– Dla mnie Praga jest bardzo inspirującym miejscem. Początkowo, przed dziesięciu laty było to dla artystów najtańsze miejsce do tworzenia, czynsze były zdecydowanie bardziej dostępne, niż w innych dzielnicach Warszawy. Dziś Praga znowu jest modna, ale nie dlatego, że jest najtańsza, ale dlatego, że jest najlepsza! Najlepsza, bo tworzą to miejsce ludzie przyjaźnie nastawieni do Kultury i Sztuki, a nie tylko do biznesu – mówi Katarzyna Czajka z Galerii Dom ze Sztuką.

Ale północna Praga jeszcze w latach 90 XX w. nie cieszyła się najlepszą opinią. Metamorfozę rozpoczęli artyści, którzy poczuli klimat tej dzielnicy: tu zaczęli mieszkać i tworzyć – dzięki czemu stworzyli modę na tą dzielnicę. Równolegle na Pradze przeprowadzono wiele inwestycji, które zmieniły oblicze dzielnicy. Dziś zalety Pragi Północ długo by wyliczać – świetne położenie z widokiem na Stare Miasto, bliskość Wisły i jej piaszczystych plaż, oryginalne zabytki, np. Katedra św. Floriana czy przepiękne kamienice i kultowe dla warszawiaków miejsca, jak Fabryka Wedla. To tam powstaje unikalny kompleks mieszkaniowy Port Praski z własnym portem przy Wiśle. W tej dzielnicy są też świetne szkoły, jak zaliczany od lat do czołówki najlepszych i jednocześnie najpiękniej zlokalizowanych warszawskich liceów, VIII LO im. Władysława IV. Dziś na Pragę dojeżdża druga linia metra, dzięki czemu jest już nie tylko prężnie rozwijającą się dzielnicą stolicy, ale także jedną z lepiej skomunikowanych.

Co ważne, na Pradze Północ blask odzyskują już nie tylko kolejne zabytkowe kamienice, ale całe obszary, jak np. otoczenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” przy Ząbkowskiej. Obecnie w tym miejscu stoi zrewitalizowano i dopieszczony architektonicznie kompleks o charakterze kulturalno-rozrywkowym, który ma ambicje stać się artystycznym sercem dzielnicy. Działają tu takie galerie i artyści, jak: Dom ze Sztuką (organizuje m.in. Recitale Chopinowskie), Art Sułek Space, Michał Torzecki – galeria i pracownia, SAD. Pop Up Art Store & Gallery i ToTuart. Można też obejrzeć prace np. Edwarda Dwurnika czy Józefa Wilkonia. Koneser jest także pierwszym prywatnym miejscem w Polsce, które na taką skalę zagospodarowuje sztukę.

– Już kiedy ja kończyłem studia w latach 90-tych XX w., mówiło się o Pradze w kontekście jej twórczej atmosfery i romantyzmu artystycznego. Powstawały wtedy galerie, jak Jacek Sosnowski z Appendix. Na pewno moda na Pragę wśród artystów będzie tak długo trwać, dopóki będzie tak inspirujące otoczenie – stare kamienice, specyficzny klimat – zauważa prof. Paweł Nowak, wykładowca na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. To on jest pomysłodawcą corocznej wystawy prezentującej najlepsze dyplomy z wydziałów ASP w Warszawie „Coming Out – Najlepsze Dyplomy”, która już dwukrotnie gościła w Centrum Praskim Koneser. To tam ASP przeniosło swoją galerię „Salon Akademii” podczas remontu na Krakowskim Przedmieściu. Tam też odbywają się wystawy pod patronatem Akademii, jak biennale plakatu czy kiermasze studenckie. Przedstawiciele ASP rozważają też stworzenie stałej filii w Koneserze.

– Koneser intuicyjnie przejął nieistniejącą funkcję Rynku Pragi, stworzył miejsce przyjazne dla Kultury i Sztuki. To tutaj odbywają się recitale chopinowskie, to tutaj znajduje się mnóstwo galerii sztuki, to tutaj odbywają się najciekawsze wystawy nie tylko obrazów, ale i rzeźby – dodaje Katarzyna Czajka.

W dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek przy Ząbkowskiej gości też sztuka najwyższej próby, jak wspomniana wystawa Banksy`ego. A już wiosną otworzy się tam wystawa rzeźby Józefa Wilkonia, natomiast w czerwcu – malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Przez cały czas Koneser wspiera także rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i dorosłych. Organizowane są tutaj bezpłatne warsztaty malarskie, ceramiczne, dotyczące historii sztuki, muzyczne, aktorskie – wszystko po to, żeby zaktywizować mieszkańców tej części Warszawy, którzy najwyraźniej to doceniają i chętnie w tym uczestniczą.