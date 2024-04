Duże zmiany w stołecznej policji. Nieoficjalnie: Komendant straci stanowisko

W poniedziałek stanowisko komendanta stołecznego policji straci Paweł Dzierżak – ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Pawła Dzierżaka ma zastąpić Dariusz Walichowski, obecny komendant pomorskiej policji, co oznacza, że zwolni się i to stanowisko. Jeśli chodzi o powód, który miałby doprowadzić do odwołania szefa Komendy Stołecznej Polski, ma on być „naturalną koleją rzeczy podczas doboru kadr” przez nowego komendanta głównego policji. Te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Nowy komendant główny policji. Marcin Kierwiński o oczekiwaniach Polaków

To nie pierwsze przetasowania w policji, do których dochodzi w ostatnim czasie. Marek Boroń w grudniu 2023 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji, a jednocześnie Marcin Kierwiński powierzył mu pełnienie obowiązków komendanta głównego.

Pod koniec marca 2024 roku minister spraw wewnętrznych i administracji wręczył inspektorowi Markowi Boroniowi powołanie na stanowisko komendanta głównego policji. – To wielki zaszczyt wręczać w imieniu premiera Donalda Tuska nominację komendantowi Markowi Boroniowi. Przez trzy miesiące pełnienia przez niego obowiązków komendanta głównego policji, wszystkie jego decyzje miały na celu przywrócenie zaufania społecznego do polskiej policji – powiedział szef MSWiA.

Marcin Kierwiński podkreślił wówczas, że zarówno przed komendantem, jak również wszystkimi funkcjonariuszami policji stoi wielkie wyzwanie, jakim jest zobowiązanie wobec ojczyzny i Polaków. – Polacy oczekują bowiem, że policja będzie formacją, która nie tylko strzeże bezpieczeństwa, ale będzie też cieszyć się zaufaniem społecznym oraz prestiżem – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

