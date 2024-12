Wstrząsający wypadek przed szkołą w Warszawie. Wśród poszkodowanych są dzieci

O zdarzeniu poinformował portal TVN Warszawa. 2 grudnia po południu kierująca osobówką wjechała w ogrodzenie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscu tym znajdowało się kilka osób.

Warszawa. Groźny wypadek przed szkołą podstawową

Dziennikarze skontaktowali się z warszawską Państwową Strażą Pożarną, by potwierdzić zdarzenie. Brygadier Patryk Topolski przekazał redakcji, że „osoba kierująca samochodem osobowym wjechała w ogrodzenie, w wyniku czego poszkodowanych zostało osiem osób”. Chodzi tu o sześcioro dzieci i dwoje dorosłych. Wezwano już śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu znajdują się trzy zastępy straży pożarnej.

Wypadek w Wesołej. Szczegóły zdarzenia: Brama runęła na bawiące się dzieci



TVN podaje, że po wjechaniu przez kobietę, która kierowała autem, w ogrodzenie, to przewróciło się na osoby stojące obok konstrukcji. Komenda Stołeczna Policji informuje, że trzy osoby zostały ranne – w tym dwoje dzieci i mężczyzna. Wszyscy stali na parkingu przesz podstawówką. Młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że kobieta została przebadana na obecność alkoholu w organizmie, lecz alkomat nie wykazał, by była pod wpływem substancji. – Pieszym jest udzielana pomoc. (...) Na ten moment wiemy, że życiu tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejsce zadysponowano pogotowie i śmigłowiec LPR – podaje funkcjonariusz.

O sprawie napisała również Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie. Jak czytamy, „samochód (...) uderzył w bramę (...), przygniatając dorosłe osoby i dzieci. W wyniku zdarzenia brama dodatkowo runęła na bawiących się” małoletnich. „W tej chwili z sześcioma osobami prowadzone są medyczne czynności ratunkowe. Co najmniej cztery osoby, w tym troje dzieci wymaga dalszej diagnostyki i hospitalizacji i są one w drodze do szpitali” – czytamy.

