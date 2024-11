Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją cztery osoby

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w nocy z piątku na sobotę w Mącicach w powiecie przasnyskim na Mazowszu. Dwa samochody jadące trasą między Przasnyszem a Szczytnem zderzyły się czołowo. Jedno z aut zapaliło się. Na miejscu zginęły cztery osoby, a jedna została ciężko ranna – informuje Tygodnik Szczytno.

Cztery osoby zginęły na miejscu

– Przed 22:00 w miejscowości Mącice doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych marki Volkswagen i Skoda. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniosły 4 osoby, natomiast piąta z obrażeniami ciała została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała tygodnikowi asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Poza policją w Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w akcji wzięły udział Jednostki Ratownicze-Gaśnicze z Przasnysza i Szczytna, cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu przasnyskiego, jedna jednostka z Wielbarka oraz cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Dwa śmiertelne wypadki jednego dnia

To nie jedyny śmiertelny wypadek, do którego doszło w piątek. Wcześniej tego samego dnia doszło do zderzenia ciężarówki z busem dostawczym na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu między Bydgoszczą a Toruniem. Policja informowała, że kierujący busem „zjechał z niewiadomych przyczyn na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym marki DAF”.

– Kierowca Ducato poniósł śmierć na miejscu. Był to 50-letni mężczyzna. Kierujący DAF-em został odwieziony do szpitala. Był trzeźwy – mówiła Lidia Kowalska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

