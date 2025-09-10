Awaria metra w Warszawie. Wyłączono część stacji

Warszawski Transport Publiczny zaznacza, że sytuacja wynikła z przyczyn technicznych.

Metro linii M1 nie kursuje na odcinku Stokłosy-Politechnika (stacje na terenie Ursynowa i Śródmieścia). Pociągi jeżdżą natomiast normalnie z Kabat (Ursynów) na Stokłosy i z Politechniki na stację Młociny (Bielany).

Nie działa ruch na stacjach taki jak: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka i Pole Mokotowskie (wszystkie wymienione, poza pierwszą, znajdują się w obrębie dzielnicy Mokotów).

Warszawski Transport Publiczny opublikował rozkład zastępczej komunikacji autobusowej. Warto poznać szczegóły

Oto komunikat prasowy WTP, który opublikowany został przez zespół prasowy w środę (10 września) – późnym wieczorem.

„Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: METRO STOKŁOSY 04 – K.E.N. [Komisja Edukacji Narodowej – red.] – Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA 05 – Waryńskiego – Batorego – Boboli – Madalińskiego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – K.E.N. – METRO STOKŁOSY 03” – czytamy.

