Burza wokół inwestycji w Warszawie. Pochłonęła pół miliona złotych

Za niecałe pół miliona złotych na Bródnie postawiono niezbyt estetyczny plac zabaw. Ze zdjęć i nagrań można odnieść wrażenie, że na błoto rzucono tam kilka pociętych drzew, z których część wydrążono. Obraz ten mocno rozmija się z koncepcją, przedstawianą w projekcie inwestycji.

Bródno. Ekologiczny plac zabaw wywołał kontrowersje

W rozmowie z „Wydarzeniami” Polsat News mieszkańcy osiedla przyznają, że początkowo myśleli, że widzą tor przeszkód dla psów. – Takie nie wiadomo co, pieńki nie pieńki – oceniała jedna z komentujących osób. Za projektem zagłosowało 1350 osób.

Marek Smyk ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze broni jednak inwestycji i prosi, by dać jej czas. Jego zdaniem sytuacja poprawi się, gdy drewno zmieni kolor i wtopi się w krajobraz. – Jest mi aż żal ludzi, że mają ten mentalny sufit tak nisko zawieszony – stwierdzał.

– Jest nowatorski, w pełni ekologiczny i bezpieczny – broniła placu zabaw Paulina Borzecka, rzecznik prasowa warszawskiej dzielnicy Targówek. – Dzieciaki są w stanie znaleźć fantazje we wszystkim, ich fantazja jest naprawdę niewyobrażalna – dodawał Marek Smyk. Po nagłośnieniu sprawy przez Kanał Zero, potrzebny jednak był jeszcze komentarz Urzędu Dzielnicy Targówek.

Urzędnicy z Targówka komentują zamieszanie w sieci

„Dziękujemy Kanałowi za zainteresowanie placem zabaw!” – zaczynali urzędnicy swoją odpowiedź w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna – red.). „W Parku Bródnowskim wybudowaliśmy komentowaną przez wielu przestrzeń do zabawy. Znajduje się ona obok tradycyjnego placu zabaw” – pisali dalej.

Tłumaczyli, że koszt samego placu wyniósł 340 tys. zł, a pozostałe pieniądze przeznaczono na utworzenie ścieżki do obiektu i nasadzenie zieleni. „Znalazły się tam m.in. zjeżdżalnia (tyrolka), mostek, drewniane i kamienne ścieżki, wydrążone pnie drzew oraz inne atrakcje” – wyliczano.

„Całość została dodatkowo otoczona żywopłotem. Oko kamery nie zawsze pokaże cały kontekst, dlatego zapraszamy Państwa do naszego parku. Dojedziecie do nas Metrem (stacja Bródno)” – dodawali urzędnicy.

„Wykonawca projektu został wyłoniony w przetargu. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem zieleni” – podsumowano, dołączając link do materiału programu „Oficjalne Zero”.

Czytaj też:

Trzaskowski dostanie podwyżkę. Warszawscy radni zdecydowaliCzytaj też:

Dodatkowe 3,6 mld dla NFZ. Prezydent Nawrocki pod ścianą?