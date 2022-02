Ogromne rezerwy finansowe i własna produkcja żywności. Rosja przygotowała się na wypadek sankcji

Świat wprowadza coraz to nowe sankcje przeciwko Rosji i zapowiada ich pogłębienie, jeśli ta nie wycofa swoich wojsk z Ukrainy. Sankcje mają zniechęcić Rosję do kontynuowania działań, ale jak zauważył w rozmowie z Wprost prof. Witold Orłowski, nie zrujnują rosyjskiej gospodarki. To niemożliwe, bo jest ona w tym momencie na tyle silna, że poradzi sobie nawet w sytuacji, gdy zagraniczni odbiorcy ograniczą kupowanie ropy i gazu.



Wojna w Ukrainie. Rosja przygotowała się na trudne scenariusze



Dziennikarz serwisu Business Insider Polska Bartek Godusławski zebrał informacje na temat rosyjskich rezerw i wysnuł wniosek, że Kreml przez wiele lat przygotowywał się na scenariusz sankcji i rynkowe reperkusje. Rosyjskie rezerwy walutowe i złota warte są ok. 640 mld dol. 32,43 proc. jest w euro, 21,7 proc. w złocie, a 16,4 proc. w dolarze amerykańskim. To jedne z największych rezerw na świecie. W Funduszu Dobrobytu Narodowego, do którego trafiają m.in. nadwyżki ze sprzedaży ropy naftowej, jest 185 mld dol.

Ustawa budżetowa Rosji na lata 2022 r. przewiduje ok. 18 mld dol. nadwyżki. 27 proc. środków z tegorocznego budżetu ma pójść na szeroko rozumianą obronę i bezpieczeństwo narodowe, a na cele społeczne przewidziano 24,5 proc. wydatków budżetowych. Dzisiejszy atak na Ukrainę może spowodować przesunięcia w budżecie i konieczność wykrojenia dodatkowych pieniędzy na obronność.

Rosja postawiła na niezależność od zagranicznych sprzedawców



Ekonomista i dyrektor ośrodka analitycznego SpotData Ignacy Morawski w „Pulsie Biznesu” zwrócił uwagę, że potężne rezerwy finansowe złagodzą efekty odcięcia do zagranicznego finansowania. Aktywa zagraniczne netto Rosji – czyli aktywa wszystkich instytucji i obywateli, po odjęciu zobowiązań wobec rezydentów innych krajów – sięgają 520 mld dol., a ich relacja do PKB w ciągu dekady wzrosła z 1 do 30 proc.

Ignacy Morawski zauważył również, żeRosja stara się zmniejszać zależność od zagranicznych dostawców na wszystkich możliwych polach. Przykładem jest żywność. Jeszcze w 2010 r. Rosja notowała deficyt w handlu zagranicznym żywnością na poziomie niemal 1,5 proc. PKB, co zaskakuje biorąc pod uwagę dobre warunki do prowadzenia działalności rolnej. Już w 2020 r. miała lekką nadwyżkę w handlu żywnością" – podkreśla ekonomista.

