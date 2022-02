Zełenski tworzy antyputinowską koalicję. Wymienia nazwiska

Prezydent Francji Emmanuel Macron, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Turcji Recep Tayip Erdogan i kanclerz Austrii Karl Nehammer – to liderzy, których wskazał Wołodymyr Zełenski. Niedługo po ataku Rosji prezydent Ukrainy rozmawiał też telefonicznie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Administracja Zełenskiego nie liczy na negocjacje

Ukraińcy są za to pewni, że nie mają co liczyć na negocjacje z agresorem – Rosją. – Bez wątpienia Federacja Rosyjska nie prowadzi obecnie żadnych rozmów i nie będzie – powiedział w czasie popołudniowej odprawy Mychajło Podolak, doradca w administracji prezydenta Zełenskiego. Stwierdził też, że Moskwa będzie próbowała osiągnąć „swoje cele”.

Po ataku na Rosji na Ukrainę, światowi przywódcy solidarnie opowiedzieli się po stronie napadniętego kraju i zapowiedzieli kolejne sankcje wobec kraju Władimira Putina. Uderzenie w rosyjską gospodarkę zapowiadają m.in. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy.

Premier Morawiecki wzywa do zaostrzenia sankcji

O konieczności zdecydowanej odpowiedzi na agresję Rosji mówili prezydent i premier Polski. – Dzisiejszy poranek zmienił wszystko. Będzie wyznaczał kierunek zmian historycznych. Od naszej zdecydowanej odpowiedzi, solidarności będzie wiele zależało – zaznaczył Mateusz Morawiecki w Sejmie.

– Po pierwsze powinniśmy nałożyć potężny pakiet odstraszających sankcji na Rosję. Drugi kierunek naszych działań to wzmocnienie wschodniej części NATO i Unii Europejskiej. Tu także jesteśmy podczas zaawansowanych rozmów. Już dziś jest tutaj ponad 6 tys. żołnierzy NATO i w porównaniu do stanu sprzed kilku lat jest to znaczące wzmocnienie naszej obronności, wschodniej flanki – zapewniał premier.