Prezydent Ukrainy zawstydził cały świat. „Tak powinien się zachowywać mąż stanu”

Dokładnie 7 lat temu Wołodymyr Zełenski był wielką gwiazdą ekranu. Ukraińcy mogli go oglądać w satyrycznym serialu „Słuha narodu”, w którym wcielał się w rolę nauczyciela historii, który przypadkowo obejmuje urząd prezydenta Ukrainy. Występował także w kabarecie Studio Kwartał 95, do którego teksty pisała jego żona Ołena.

Gdy w 2019 roku wygrywał wybory prezydenckie zapowiadał, że najważniejsze będzie dla niego uspokojenie sytuacji w Donbasie. Z wielu krajów płynęły wówczas głosy, że aktor nie ma pojęcia o funkcjonowaniu polityki i nie poradzi sobie z przeprowadzeniem w kraju jakichkolwiek reform.

Wojna na Ukrainie.

Trzy lata później Wołodymyr Zełenski pokazał zachodnim politykom, jak w obliczu kryzysu powinien się zachowywać przywódca kraju. „Zełenski znów gra rolę, tym razem Dawida walczącego z prezydentem Rosji — Goliatem. Ubrany w ciemnozieloną koszulkę ukraiński prezydent zdecydowanym głosem pochwalił siły zbrojne kraju za świetną obronę kraju” - pisało o nim CNN.

- Będziemy bronić naszego kraju, bo to jest nasza ziemia, nasza ojczyzna, nasze dzieci. I my wszyscy będziemy tego bronić. Wszyscy jesteśmy tutaj i ja też. To chciałem Wam powiedzieć. Chwała Ukrainie – mówił na jednym z nagrań prezydent Ukrainy.

Słowa polityka nie tylko zagrzewały obywateli do walki, ale też uspokajały i zapobiegały wybuchowi paniki. Prezydent mówi krótko, zwięźle a jego przekaz jest tak czytelny, że trafia do każdego. Wołodymyr Zełenski nie boi się krytykować rosyjskiej propagandy. Na tle chaotycznych tłumaczeń Władimira Putina jego wypowiedzi są bardzo dobrze przemyślane.

Prezydent zapowiedział, że będzie walczył o swój kraj do końca. Nie przyjął amerykańskiej oferty pomocy w ewentualnej ewakuacji z Kijowa. - Potrzebuję amunicji, nie podwózki! Walka toczy się tutaj - odparł.

Wołodymyr Zełenski dziękował wszystkim żołnierzom za obronę kraju i zapewniał, że wie o ich bohaterskiej postawie.