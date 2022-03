Cud w ostrzelanym Mariupolu. Ukraiński paszport zatrzymał odłamek, ratując 16-latka

W nocy z poniedziałku na wtorek 1 marca ponad 400-tysięczny Mariupol został ostrzelany przez atakujące z południowego-wschodu wojska rosyjskie Mariupol. Mer Wadym Bojczenko poinformował, że w wyniku ataku mieszkańcy zostali pozbawieni prądu i ciepła.

W wiadomości wideo zamieszczonej na Facebooku Bojczenko przekazał, że wojska rosyjskie ponawiają naloty oraz wykorzystują ciężką artylerią do niszczenia infrastrukturę. Zaznaczył też, że Siły Zbrojne Ukrainy, Gwardia Narodowa i Pułk Azowski z powodzeniem odpierały ataki wroga.

„Zabijają naszych mieszkańców Mariupola – kobiety, dzieci, starszych. Nazywają to wyzwoleniem, nazywają nasz faszystami. To cynicy. Nie mają żadnych świętości. Dzisiaj pozbawili nas prądu. Jesteśmy odłączeni od ciepła. Ale wiemy, co robić” – podkreślał w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Mariupol. 16-latek ocalony przez paszport?

Mieszkańcom ostrzeliwanego Mariupolu pewnej otuchy może teraz dodać historia, którą nagłaśnia agencja Unian. W krótkiej depeszy czytamy o 16-letnim chłopcu z tego miasta, w którego dokumentach utknął szrapnel. Fragment pocisku zrzuconego na miasto nie przebił się przez strony książeczki, która najprawdopodobniej w tamtym momencie uratowała życie swojemu właścicielowi. Według doniesień dziennikarzy nastolatek mimo to i tak musiał przejść operację i jego dalszy los nie jest jeszcze znany.

Wojna na Ukrainie

Wojna na Ukrainie 6. dnia przybrała jeszcze bardziej dramatyczny przebieg. Rosjanie rano zbombardowali Charków. Ponowny ostrzał rozpoczął się wieczorem w Kijowie i okolicach. W kierunku bazy wojskowej w Żytomierzu wystrzelony został najprawdopodobniej pocisk manewrujący

Parlament Europejski przyjął rezolucje, w której domaga się zaostrzenia sankcji wobec Rosji i „podjęcia wysiłków o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej”. Europosłowie uważają też, że sankcje, w tym wykluczenie z systemu SWIFT, należy rozszerzyć na Białoruś

Andrzej Duda po raz kolejny rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski. Przywódcy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pozostają w ciągłym kontakcie

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wszczął śledztwo w sprawie działań wojennych, które Rosja prowadzi na terytorium Ukrainy. Prokurator MTK Karim Khan stwierdził, że są już podstawy, aby sądzić, że Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne. Pozew do Trybunału skierowała Ukraina

Aleksandr Łukaszenka spotkał się we wtorek z białoruską Radą Bezpieczeństwa, by omówić aktualną sytuację w Ukrainie. Wbrew faktom twierdził, że Zachód wyolbrzymia udział strony białoruskiej w rosyjskiej inwazji i zapewniał, że Moskwa prowadzi wszystkie swoje działania wojenne z „chirurgiczną precyzją”, by uniknąć ofiar wśród cywili

Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. Zełenski poinformował, że rozmowa dotyczyła „amerykańskiego przywództwa w sankcjach przeciwko Rosji” i wsparcia obrony Ukrainy

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zajęli Trościaniec. „Zmuszają ludzi do siedzenia w nocy na ulicy”