Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. „Bardzo to przeżywa”

Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda był pytany o rozmowę ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy. Prezydent powiedział, że w nocy rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim.

Zełeński o sytuacji w Kijowie

– (Przekaz jest taki – red.), że absolutnie nie uciekają, będą bronili Kijowa ze wszystkich sił – mówił Andrzej Duda o sytuacji na Ukrainie. – Czują się mocno. Zdają sobie sprawę, że Rosjanie jadą na nich, że miasto będzie szturmowane – dodał.

Prezydent Polski mówił, że Wołodymyr Zełenski najbardziej nie może pogodzić się ze śmiercią cywilów. – Pan prezydent bardzo przeżywa, że bombardowane są osiedla i dzielnice mieszkalne, że po prostu giną ludzie. Każdy prezydent by to przeżywał – powiedział. Zapewnił, że nadal jest w nim „duch walki”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej przyjęty

– Kiedy Zełenski powiedział mi, że chce zgłosić wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, a w pierwszej kolejności o przyznanie statusu państwa kandydującego (do UE – red.) to obiecałem mu, że poprę to ze wszystkich sił. Uważam, że jest to Ukraińcom potrzebne w tym momencie. Żeby mieli poczucie akceptacji ze strony wspólnoty Zachodu, do której chcą należeć – kontynuował Andrzej Duda.

Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej w poniedziałek 28 lutego. Pod dokumentem podpisali się także przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk i premier Denys Szmyhal. Parlament Europejski przyjął wniosek w tej sprawie dzień później. – Walczymy, żeby być równorzędnymi członkami Europy. Dzisiaj pokazujemy, że Unia Europejska będzie dużo mocniejsza z Ukrainą. Teraz wy udowodnijcie, że jesteście z nami, że faktycznie jesteście Europejczykami – apelował Zełenski podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna Rosja – Ukraina. Wiadomo, do kiedy Putin nakazał zdobyć Ukrainę. Wyciekły dokumenty