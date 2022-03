Świat niemal jednogłośnie potępił Rosję. Prezydent Ukrainy: Wybraliście właściwą stronę historii

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w głosowaniu rezolucję potępiającą agresję Rosji na Ukrainę. Organizacja Narodów Zjednoczonych zażądała również od Moskwy zaprzestania użycia siły, powstrzymania gróźb oraz wycofania wojska. Świat był niemal jednomyślny. „Za” głosowało 141 krajów, 35 się wstrzymało, a przeciw zagłosowało jedynie pięć. Oprócz samej Rosji były to: Białoruś, Syria, Korea Północna oraz Erytrea.

Wojna Rosja – Ukraina. Historyczna sesja. Pierwsza taka decyzja od 40 lat

Po raz ostatni Rada Bezpieczeństwa zwołała nadzwyczajną sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1982 r. Rezolucja nie jest wiążąca, ale ma znaczenie polityczne. Akcja jest kolejnym krokiem, który izoluje Rosję od świata, tym razem pod względem dyplomatycznym. Współautorami rezolucji były 94 państwa, w tym Polska. Współautorem rezolucji były m.in. Afganistan, gdzie talibowie obalili władzę, a także Mjanma, gdzie wojsko przeprowadziło udany zamach stanu.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield określiła, że jest to „niezwykły moment”. Zaapelowała również, aby głosować na „tak”, jeśli Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania. Rosyjski ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Wasilij Nebenzia przekonywał, że przyjęcie rezolucji może przyczynić się do dalszej eskalacji.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o głosowanie w ONZ

Do decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odniósł się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność każdemu państwu, które zagłosowało „za”. „Wybraliście właściwą stronę historii” – zaznaczył polityk. Ukraiński przywódca uznał, że wyniki głosowania pokazują istnienie „globalnej koalicji antyputinowskiej”. „Świat jest z nami. Prawda jest po naszej stronie. Zwycięstwo będzie nasze” – zakończył Zełenski.

Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski pokazał w mediach społecznościowych, że „bezpośrednio po głosowaniu rezolucji symbolicznie podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych, by potwierdzić nasze przywiązanie do fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego”.

