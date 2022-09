Wyróżnienie dla Zełenskiego. Prezydent Ukrainy z tytułem „Człowieka roku” forum ekonomicznego w Karpaczu

Nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest wręczenie nagród dla Człowieka Roku, Firmy Roku oraz Organizacji Pozarządowej Roku. Podczas XXXI forum tytuł Człowieka Roku powędrował do Wołodymyra Zełenskiego. W imieniu prezydenta Ukrainy stautekę odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Specjalną laudację na cześć laureta wygłosił Ryszard Terlecki.



Wicemarszałek Sejmu wspominał, że część polityków patrzyła z niedowierzaniem, gdy ogłaszano wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie. - Mijały miesiące, nic nadzwyczajnego nie działo się w naszych relacjach, ale staraliśmy się, żeby były lepsze niż w poprzednim okresie. I nagle stało się coś, w co nie wierzyliśmy: zaczęła się wojna - mówił polityk PiS. Ryszard Terlecki stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy o pozostaniu w Kijowie i osobistym nadzorowaniu działań wzbudziła ogromny podziw. - Z tygodnia na tydzień stał się pan najbardziej znanym politykiem świata. Ukraina broniła się, a pan codziennie nam o tym mówił. Ukraina się broniła tak, jak nikt z nas sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe, a pan nam to codziennie potwierdzał w swoich relacja z oblężonego naprzód Kijowa, a potem kierującego bohaterską obroną Ukrainy miasta - zaznaczał.



Ryszard Terlecki podkreślił, że wybór tegorocznego laureata był oczywisty. - Pan zasługuje na nagrodę nieporównanie większą i mamy wszyscy nadzieję, że ta nagroda z Forum Ekonomicznego będzie początkiem ogromnego uznania dla pana prezydenta w następnych miesiącach i latach - mówił.