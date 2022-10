Poważny wypadek na rosyjskim poligonie. Żołnierz wjechał w grupę poborowych

Z ustaleń Radia Swoboda wynika, że do tragicznych wydarzeń na poligonie w obwodzie archangielskim doszło czwartek 27 października. 22-letni zawodowy żołnierz, który kierował wojskową ciężarówką KAMAZ, wjechał w grupę 20 poborowych. W wyniku zdarzenia co najmniej 2 osoby zginęły a 11 kolejnych zostało rannych. Motywów sprawcy na razie nie udało się ustalić. W sprawie 22-latka wszczęto sprawę karną. W toku śledztwa służby spróbują ustalić, czy był to wypadek czy celowe działanie.



Radio Swoboda zwraca uwagę na fakt, że poligon, na którym doszło do zdarzenia, jest oddalony o zaledwie kilka kilometrów od państwowego kosmodromu doświadczalnego w Plesiecku, gdzie zaledwie kilka dni wcześniej ćwiczono zmasowane uderzenie jądrowe.

Strzelanina na rosyjskim poligonie

15 października doszło do masowej strzelaniny na poligonie wojskowym w Sołoti, w obwodzie biełgorodzkim graniczącym z Ukrainą. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej twierdzi, że zginęło 15 osób zginęło, a 11 zostało rannych. Rosyjski niezależny portal Meduza pisze o rozbieżnościach w oficjalnych i nieoficjalnych informacjach. Niezależne medium Sota, powołując się na naocznego świadka incydentu, twierdzi, że było 22 zabitych i 16 rannych.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w sobotę podczas szkolenia z udziałem ochotników dwóch obywateli „jednego z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw” (byłych republik Związku Radzieckiego) otworzyło ogień. Obaj strzelcy, według wersji Ministerstwa Obrony, zginęli. Źródło Sota twierdzi jednak, że było trzech strzelców i jednemu z nich rzekomo udało się uciec.

Czytaj też:

Były prezydent Rosji uderzył w „degeneratów z polskiego MSZ”. Podał dwa rozwiązaniaCzytaj też:

Takie wnioski Białorusini wyciągnęli z wojny w Ukrainie. Komiczne obrazki z poligonu