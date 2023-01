Władimir Putin jest ciężko chory? Ukraiński wywiad o stanie zdrowia prezydenta Rosji

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w wywiadzie dla ABC News stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin jest ciężko chory. – Chorował od dłuższego czasu. Jestem pewien, że ma raka. Myślę, że umrze bardzo szybko – powiedział. Kyryło Budanow przekazał, że ukraiński wywiad otrzymał te informacje od źródeł bliskich Władimirowi Putinowi. – Ta wojna musi zakończyć się przed jego śmiercią… Wygramy ją w 2023 roku – prognozował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Warto przypomnieć, że spekulacje o rzekomo pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina, zaczęły pojawiać się ze zdwojoną siłą po rozpoczęciu rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. Kreml nie potwierdził dotychczas doniesień o tym, że stan prezydenta Rosji miałby ulec osłabieniu.

Wojna w Ukrainie. Reżim Putina stał się „pośmiewiskiem dla wszystkich”?

Kyryło Budanow w najnowszym wywiadzie stwierdził, że nie można wykluczyć, że w najbliższej perspektywie świat usłyszy o kolejnych atakach na terytorium Rosji, ale jednocześnie nie potwierdził, że to Ukraina za nimi stoi. Przypomnijmy – Ukraina nie wzięła dotychczas odpowiedzialności za przeprowadzenie ataku na bazę wojskową w Engels, o co oskarżył ją Kreml. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 25 na 26 grudnia. Kyryło Budanow podkreślił rónież, że ponieważ Krym – który Rosja tymczasowo okupuje – jest częścią Ukrainy, „możemy użyć każdej broni na naszym terytorium”.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego wskazał cel armii, o którym mówią kluczowi politycy. – Naszym celem i my go osiągniemy, jest powrót do granic z 1991 roku, tych, w jakich Ukraina jest uznawana przez wszystkie podmioty prawa międzynarodowego – powiedział. Kyryło Budanow stwierdził także, że reżim Putina stał się „pośmiewiskiem dla wszystkich”. Dodał również, że „Rosja nie jest już militarnym zagrożeniem dla świata”, a opowieści o jej wielkości trzeba traktować jak bajki.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Ukraińcy uderzyli w kolejną rosyjską bazę. „80 zabitych i rannych żołnierzy”Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Celny atak na bazę Rosjan, tajemnicze zgony w Indiach