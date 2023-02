USA przygotowały „prezent” dla Ukrainy. Ogłoszą go w rocznicę wojny

Amerykańska stacja podaje, że kolejna transza wsparcia ma pochodzić z Ukraine Security Assistance Initiative (Inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy – USAI). Ich przekazanie ma zostać ogłoszone w piątek 24 lutego, a więc w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kolejna transza wsparcia z USA na rocznicę wojny w Ukrainie

Jak wyjaśnia CNN, pakiety USAI są kupowane lub kontraktowane na rynku, a nie pochodzą z amerykańskich zapasów broni. Oznacza to, że dłużej może trwać ich dotarcie do Ukrainy. Jednocześnie jest to sygnał długoterminowego zobowiązania do zapewnienia wsparcia władzom w Kijowie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w najnowszym pakiecie mają znaleźć się m.in. rakiety do HIMARS-ów, amunicja artyleryjska 155m, drony, sprzęt do usuwania min, utrzymywania łączności i środki na szkolenia. CNN podkreśla, że ledwie trzy dni temu USA ogłosiły 32 pakiet sprzętu wysyłanego z magazynów amerykańskich o wartości 450 mln dolarów. Znalazły się w nim m.in. pociski do HIMARS-ów i haubic oraz pociski przeciwpancerne Javelin.

Joe Biden ze wsparciem dla Ukrainy

Dowodem nieustającego wsparcia Joe Bidena dla Ukrainy była jego wizyta w Kijowie w przededniu wojny. Prezydent USA w trakcie rozmów zapewniał, że Ukraina może dalej liczyć na sojuszników. Swoje zobowiązanie potwierdził w Warszawie. – Będziemy bronić suwerenności i demokracji. Razem z Wołodymyrem Zełenskim będziemy walczyć o te wartości. Kiedy Władimir Putin nakazał swoim czołgom napaść na Ukrainę, wydawało mu się, że przyjadą bardzo szybko. Mylił się, naród ukraiński jest zbyt mocny. Narody od Atlantyku do Pacyfiku są zjednoczone, państwa demokratyczne, demokracje są silne – mówił do tłumów zgromadzonych w Arkadach Kubickiego.

W trakcie wizyty w Polsce Joe Biden spotkał się także z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli krajów wschodniej flanki NATO. Ich również zapewnił o tym, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by w razie potrzeby bronić każdego kawałka natowskiej ziemi.

