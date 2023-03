Rosjanie zastrzelili nieuzbrojonego jeńca. Powiedział: „Chwała Ukrainie!”

„Ukraińska Prawda” informuje, że Rosjanie brutalnie zamordowali nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego, który powiedział: „Chwała Ukrainie!”. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, że Rosjanie otworzyli ogień, krzycząc „umrzyj, suko”.

O tej zbrodni informuje również szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak. „Za każdą taką zbrodnię wojenną nastąpi kara. Nikt nie może się przed nią ukryć” – napisał. Dodał też, że w Rosji zbrodnie wojenne są wybielane propagandą i mitami o „nazistach”. „Zabicie osoby, która została schwytana, jest tego kolejnym przykładem. Jest to również przykład ich narodowej bezwartościowości i słabości” – zaznaczył.

Nie jest jasne, gdzie i kiedy powstało ujawnione nagranie.

Ukraińscy jeńcy w złym stanie po „wielkiej wymianie” z Rosją

Na początku lutego Jermak poinformował, że Ukraina odzyskała 116 żołnierzy w ramach „wielkiej wymiany” jeńców wojennych z Rosją. Dyrektor biura ukraińskiego prezydenta opublikował film przedstawiający żołnierzy w autobusie oraz pozujących z flagami na śniegu. Nagranie z żołnierzami zamieściła także Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jermak ujawnił, że przygotowania do wymiany trwały ponad miesiąc.

Później zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Dmytro Usow ujawnił szczegóły wymiany. Zwrócił uwagę na zły stan zdrowia jeńców, którzy trafili do szpitala, gdzie otrzymali pierwszą pomoc. Ministerstwo obrony Ukrainy zamieściło z kolei zdjęcie jednego z jeńców, który przebywał w rosyjskiej niewoli przez 11 miesięcy. To Maksym Kołesnikow, były restaurator i menedżer. Ukraiński resort podkreślił, że żołnierz bardzo schudł i posiwiał, co widać w zestawieniu z jego inną fotografią.

„Przeszedł przez piekło, ale nie stracił woli walki” – zapewnia Ministerstwo Obrony Ukrainy. Resort ujawnił także, że Kołesnikow zjadł pierwsze jabłko od lutego 2022 r. Detale historii ujawnił Andrij Kachor. „Chciałem zrobić film, ale przycisnąłem zły przycisk i wyszło zdjęcie. Zobaczył owoc po raz pierwszy od prawie roku. Bał się spróbować, ale ostatecznie wziął kęs. Po sekundzie powiedział, że ‘to jest po prostu niesamowite’” – relacjonował.

