NA ŻYWO: Seria „potężnych eksplozji” w Kijowie. Szczątki pocisków spadły na ulice

12:20 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na wschodzie Ukrainy.



twitter.com 11:43 Z najnowszych doniesień ukraińskich mediów wynika, że na ulicach Kijowa odnaleziono 6 fragmentów rosyjskich rakiet. 11:15 Atak na Kijów. Jak relacjonuje "The Kyiv Independent", syreny alarmowe zawyły tuż po godz. 11 czasu lokalnego (10 czasu polskiego). Pierwsze wybuchy słychać było jeszcze przed alarmem. Następnie dwie eksplozje słyszalne były w centrum miasta, później odnotowano co najmniej 12 kolejnych. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że jedna osoba została ranna. Szczątki pocisków spadły w dwóch dzielnicach. 11:04 Mieszkańcy Kijowa chronią się w metrze. Mer miasta Witalij Kliczko ostrzega, że rosyjski atak nadal trwa. "Nie opuszczajcie schronów!" - zaapelował.

twitter.com 10:47 Fragment rosyjskiego pocisku spadł na jedną z ulic w Kijowie. Według najnowszych doniesień w stolicy Ukrainy słychać było co najmniej 12 eksplozji. Rosjanie prawdopodobnie użyli rakiet balistycznych Iskander i S-300.

twitter.com 10:24 W Kijowie słychać było kilka potężnych eksplozji, wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy. 10:12 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała rosyjskiego kolaboranta, który nakierowywał ataki rakietowe na Zaporoże w kwietniu i maju 2023 roku. "W tym czasie trzech okolicznych mieszkańców zginęło w wyniku ostrzału wroga. Ponadto zniszczono 30 prywatnych domów i uszkodzono jedno z przedsiębiorstw przemysłowych w regionie" - przekazała SBU. 9:53 Jak informuje Nexta, gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow stwierdził, że od początku wojny co najmniej pięć grup dywersyjnych i rozpoznawczych wkroczyło do regionu od strony Ukrainy.

twitter.com 9:27 Ukraina uderza w rosyjskie pozycje w okupowanym Berdiańsku - informuje "The Kyiv Independent". Co najmniej pięć ataków Ukraińcy mieli przeprowadzić w niedzielę wieczorem. Pojawiły się również doniesienia o eksplozjach w pobliżu lotniska. 9:01 Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że wszystkie kraje, które dołączą do sojuszu Rosji i Białorusi otrzymają broń jądrową.



Broń jądrowa dla każdego. Łukaszenka zachęca do wejścia w sojusz z Rosją 8:49 Jeden z rosyjskich pocisków został zestrzelony w obwodzie lwowskim. Jak przekazał szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, szczątki pocisku spadły na drewniany budynek gospodarczy w okolicach Złoczowa. 8:25 Z doniesień serwisu Ukraińska Prawda wynika, że w nocy z soboty na niedziele w Kijowie dało się odczuć drgania przypominające trzęsienie ziemi. Z relacji mieszkańców miasta wynika nawet, że było one tak silne, że w ich domach trzęsły się meble. Do niepokojącego zjawiska doszło w momencie kiedy w Kijowie obowiązywał wielogodzinny alarm przeciwlotniczy.



Mieszkańcy Kijowa odczuli wstrząsy. Kliczko mówi o „potężnej broni” 8:09 W nocy 29 maja Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły 37 rosyjskich pocisków manewrujących CH-101 oraz CH-555, a także 29 dronów Shahed-136 - podaje Ukrinform. 7:46 Najnowsze dane o stratach Rosji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że od 24 lutego 2022 roku Rosjanie stracili w Ukrainie m.in. 207 030 żołnierzy, 3 801 czołgów, 7 467 pojazdów opancerzonych, 3 435 zestawów artyleryjskich, 575 wyrzutni rakiet, 331 zestawów przeciwlotniczych, 313 samolotów, 298 śmigłowców, 3 054 bezzałogowe statki powietrzne czy 1 056 pocisków manewrujących. 7:43 Na obwód chersoński spadło w ciągu doby około 300 pocisków - przekazał gubernator obwodu Ołeksandr Prokudin. Jak dodał, rosyjskie wojsko celowało w dzielnice mieszkalne na zaludnionych obszarach regionu. Jedna osoba została ranna. Na sam Chersoń spadło 26 pocisków. 7:39 W poniedziałek nad ranem Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała, że podczas nocnego ataku dronów i rakiet nad stolicą i obwodem kijowskim zestrzelonych zostało ponad 40 celów. Był to już 15. atak na Kijów od początku maja.



Drony i rakiety nad Kijowem. Kolejny nocny atak na stolicę Ukrainy 7:12 W nocy z niedzieli na poniedziałek eksplozje słychać było w obwodzie winnickim oraz Odessie. Poinformował o tym gubernator obwodu winnickiego Serhij Borzow, który zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach do końca alarmu.

