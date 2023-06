Tymczasowa przewaga Rosjan na południu Ukrainy? Analitycy podali powód

Brytyjski wywiad odnotował, że na początku ukraińskiej kontrofensywy Rosjanie rozmieścili dodatkowe śmigłowce szturmowe na południu zaatakowanego kraju.

„W ciągłej rywalizacji między środkami lotniczymi a środkami przeciwdziałania, jest prawdopodobne, że Rosja uzyskała tymczasową przewagę na południu Ukrainy, zwłaszcza dzięki śmigłowcom szturmowym wykorzystującym pociski rakietowe dłuższego zasięgu przeciwko celom naziemnym" – napisali analitycy.

Dodali, że na zdjęciach widać ponad 20 dodatkowych rosyjskich śmigłowców rozmieszczonych na lotnisku w Berdiańsku, około 100 km za linią frontu. O zaciętych walkach w okolicach Bachmutu informował w piątek dowódca ukraińskich sił lądowych, gen. Ołeksandr Syrski.

– Wróg nadal przesuwa niektóre z najbardziej zdolnych do walki jednostek w kierunku Bachmutu, łącząc te działania z potężnym ogniem artyleryjskim i uderzeniami szturmowymi oraz samolotów wojskowych na stanowiska naszych wojsk – napisał na Telegramie.

Przewaga Rosji w powietrzu. Resort obrony Ukrainy prosi o broń

W sobotę wiceminister obrony Ukrainy przekazał, że jego kraj potrzebuje broni dalekiego zasięgu.

– Ukraina przejmuje inicjatywę w wojnie, a Rosja jest w defensywie, ale aby odnieść zwycięstwo, potrzebujemy precyzyjnej broni dalekiego zasięgu o zasięgu do 200 kilometrów – powiedział wiceminister obrony Wołodymyr Hawryłow, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Dodał, że jego kraj jest „na dobrej drodze” do pozyskania samolotów, które pozwolą skutecznie bronić się rosyjskimi pociskami. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar potwierdziła, że wojska ukraińskie robią stopniowe postępy we wszystkich odcinkach, na których atakują, około 2 kilometrów na każdym.

Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że w dniach 16-17 czerwca obrońcy zabili 670 Rosjan, zniszczyli 12 czołgów wroga oraz 23 pojazdy opancerzone.

