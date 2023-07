NA ŻYWO: Ukraińska aktywność niepokoi Rosjan. Desperackie ruchy w obliczu zagrożenia

Siergiej Szojgu po raz pierwszy od tygodnia zabrał głos ws. buntu Jewgienija Prigożyna i Grupy Wagnera. Na nagraniu z udziałem ministra obrony Rosji nie pojawił się ani szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow, ani jego zastępca Siergiej Surowikin.

CIA ma prowadzić tajne negocjacje z FSB ws. zmiany reżimu w Moskwie. Wielu rosyjskich polityków i generałów uważa, że Władimir Putin osłabł i teraz jest odpowiedni moment na przeprowadzenie takich działań.

Rosjanie planują przeprowadzić lokalne wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Ich termin został wyznaczony na 10 września. – Sytuacja jest naprawdę trudna, ale wszystko jest możliwe – skomentowała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej w Rosji Ełła Pamfiłowa.

Ostrzelano bazę lotniczą, z której korzystali wagnerowcy. Zniszczeniu uległ m.in. wykorzystywany przez nich samolot IŁ-76. Nikt nie przyznaje się do ataku. Udziałowi zaprzecza m.in. libijski rząd.

W wyniku porozumienia w sprawie przeniesienia najemników z Grupy Wagnera oraz skonfliktowanego z rosyjskim dowództwem Jewgienija Prigożyna na Białoruś około 20 km od Osipowicz powstaje nowe obozowisko bojowników.

Jewgienij Prigożyn opublikował kolejne nagranie, w którym skomentował marsz Grupy Wagnera na Moskwę. – Chcę, żebyście zrozumieli, że nasz „marsz sprawiedliwości” miał na celu walkę ze zdrajcami i mobilizację naszego społeczeństwa – powiedział szef wagnerowców.

8:46 Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow zwrócił się z ofertą do mieszkańców miasta Szebiekino, którzy są zakwaterowani w tymczasowym centrum. Chodzi o powrót w ciągu dwóch tygodni tych osób, których domy nie zostały zniszczone lub uszkodzone. Sprawa związana jest z wydarzeniami z początku czerwca, kiedy walczący po stronie Ukrainy Rosyjski Korpus Ochotniczy zdecydował o podjęciu działań w obwodzie biełgorodzkim. 8:07 Pojawiły się nowe informacje ws. podejrzanego o szpiegostwo hokeisty Maksima S. Mężczyzna miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby stosunkowo niedawno, już na terenie Polski. Początkowo zlecono mu umieszczanie na murach treści mających wywoływać antyukraińskie nastroje, a później zlecono mu fotografowanie obiektów infrastruktury krytycznej w tym linii kolejowej przy granicy z Ukrainą, lotniska czy obiektów wojskowych.



Rosyjski szpieg zatrzymany w Polsce. Nowe ustalenia 7:44 Szef chersońskiej administracji Ołeksandr Prokudin poinformował w mediach społecznościowych, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 68 ataków, wystrzeliwując 402 pociski. 35 rakiet zostało skierowanych w stronę miasta Chersoń. Rosyjskie wojsko uderzyło m.in. w osiedla mieszkaniowe w regionie. W wyniku rosyjskiej agresji rannych zostało sześć osób. 7:12 Dwa „drony typu samolotowego” zestrzelono we wtorek nad ranem w obwodzie moskiewskim. W obawie przed zagrożeniem przekierowano loty z portu Moskwa-Wnukowo.



Drony nad Moskwą. W obawie przed atakiem przekierowano samoloty 6:41 Ukraińska armia 3 lipca przeprowadziła kontrofensywę w co najmniej czterech sektorach frontu, gdzie poczyniła marginalne postępy. Działania prowadzone są w kierunku Łymanu i Bachmutu, pograniczu obwodu donieckiego i zaporowskiego oraz zachodniej części obwodu zaporoskiego – wynika z raportu amerykańskiego ISW.



Rosyjscy blogerzy militarni wykorzystali ostatnie ukraińskie działania na wschodnim brzegu obwodu chersońskiego i wezwali szefów republik Dagestanu, Tatarstanu, obwodu astrachańskiego, Kraju Krasnodarskiego i Kraju Nadmorskiego do wysłania łodzi skonfiskowanych kłusownikom na linię frontu obwodu chersońskiego.



Zaniepokojenie ukraińską aktywnością sugeruje, że wielu rosyjskich blogerów wojskowych obawia się zdolności Ukrainy do przekroczenia rzeki i uważa, że obecne dowództwo zgrupowania „Dniepr” nie przygotowało wystarczająco swoich wojsk na taką ewentualność.

