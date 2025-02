Trump rozmawiał z Putinem, potem z Zełenskim. Ujawniono kulisy

W środę 12 lutego Donald Trump poinformował, że odbył „długą i bardzo owocną” rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Wśród tematów była wojna w Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale też kwestie dotyczące energii czy sztucznej inteligencji.

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że zgodził się z Władimirem Putinem co do tego, że należy doprowadzić do sytuacji, kiedy w Ukrainie nie będą ginąć kolejni ludzie. „Miliony ludzi zginęły w wojnie, która nie miałaby miejsca, gdybym był prezydentem. Ale tak się stało, więc (konflikt – red.) musi się zakończyć. Nie powinno być więcej ofiar!” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Trump rozmawiał z Putinem. Potem skontaktował się z Zełenskim

Donald Trump poinformował też, że po rozmowie z Władimirem Putinem skontaktował się z Wołodymyrem Zełenskim. „Rozmowa przebiegła bardzo dobrze. On, podobnie jak prezydent Putin, chce pokoju” – napisał prezydent USA. „Omówiliśmy różne tematy związane z wojną, ale przede wszystkim spotkanie, które odbędzie się w piątek w Monachium, gdzie wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio będą przewodniczyć delegacji. Mam nadzieję, że wyniki tego spotkania będą pozytywne” – kontynuował Trump.

Głos w sprawie zabrał też Wołodymyr Zełenski. Jak poinformował, jego rozmowa z prezydentem Stanów Zjednoczonych dotyczyła „możliwości osiągnięcia pokoju”. „Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem osiągnąć” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraina. Wspólnie z USA planujemy kolejne kroki, by powstrzymać rosyjską agresję i zapewnić trwały, niezawodny pokój” – podsumował Wołodymyr Zełenski.

