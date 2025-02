Szef Pentagonu nie pozostawia Ukrainie złudzeń. „To nierealistyczne”

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że przy ewentualnych negocjacjach pokojowych z Kremlem Kijów byłby gotowy zaproponować wymianę terytoriów. Wskazał, że Ukraina zwróciłaby Rosjanom obwód kurski wzamian za inną część okupowanego przez Moskwę obszaru. Nie powiedział przy tym o jaki konkretnie fragment państwa chodzi. W wywiadzie z 11 lutego zaznaczył, że „wszystkie terytoria są ważne”. W razie rozejmu najlepiej byłoby dla Kijowa, gdyby Rosjanie zwrócili im wszystkie przejęte terytoria – także te zaanektowane w 2014 roku (Krym).

We środę sekretarz obrony Ameryki – Pete Hegseth – mówił o oczekiwaniach Ukrainy. Na spotkaniu z ministrami obrony państw NATO w Brukseli wskazał, że zawarcie pokoju z Rosjanami będzie możliwe tylko przy „realistycznej ocenie pola bitwy” – cytuje republikanina British Broadcasting Corporation.

„Nierealistyczny cel”

Brytyjska stacja telewizyjna podaje, że Hegseth pominął w środę sugestie o członkostwie Ukrainy w NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego). Nie ma też mowy o tym, by Amerykanie rozmieścili swoje wojsko na terenie broniącego się państwa w kontekście ustaleń dot. zapewnienia bezpieczeństwa.

Mianowany przez 47. prezydenta USA Donalda Trumpa szef DoD podkreślił, że „powrót do granic Ukrainy sprzed 2014 roku jest nierealistyczny”. – Pogoń za tym iluzorycznym celem tylko przedłuży wojnę i spowoduje więcej cierpienia – dodał, cytowany przez BBC. Podkreślił, że trwały pokój opierać musi się na „solidnych gwarancjach bezpieczeństwa”, by konflikt zbrojny nie wybuchł ponownie. Hegseth zaznacza, że Ameryka „nie wierzy, iż członkostwo Ukrainy w NATO to realistyczny wynik wynegocjowanego porozumienia”. Bezpieczeństwo zagwarantować powinny w opinii USA „zdolne do działania wojska europejskie i pozaeuropejskie”.

– Jeśli te zostaną rozmieszczone jako siły pokojowe na Ukrainie w jakimkolwiek momencie, powinny zostać rozmieszczone w ramach misji innej niż NATO – powiedział.

Szef Pentagonu o Polsce: Wzór dla Europy

Sekretarz obrony zwrócił się też do sojuszników, by zwiększali wydatki na obronę do pięciu procent produktu krajowego brutto (PKB). Wskazał na Polskę, mówiąc, że w tym kontekście Warszawa może być „wzorem dla Europy”.

