NA ŻYWO: 2 mln osób do mobilizacji na wojnę w Ukrainie. „Rosja nie ma szans”

Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Siergiej Najew w trakcie telemaratornu powiedział, że przygotowany na ten moment zasób mobilizacyjny Rosji wynosi 2 miliony osób. Jego zdaniem Rosjanie nie poprzestaną na częściowej mobilizacji.



Wołodymyr Zełenski twierdzi, że w Rosji panuje atmosfera porażki. Stwierdził, że Kreml ma ludzi i broń, ale nie ma szans, bo Ukraina idzie do przodu.

Joe Biden zapowiedział kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Jej wartość to 725 mln dolarów. Amerykanie zapewnią też szkolenie ukraińskiego personelu.

07:22 Atak na okolice Kijowa



Ołeksij Kuleba, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował o ataku na "jedną ze hromad w okolicy Kijowa". Według wstępnych danych, nie ma ofiar śmiertelnych. "Wszystkie służby działają, ratownicy są na miejscu" - dodał. 06:58 Alarm powietrzny został rozciągnięty na całą Ukrainę. W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o eksplozji pod Kijowem. 06:51 Wojna w Ukrainie. Mnóstwo rannych Rosjan w szpitalach



Według dostępnych informacji do placówek medycznych na terenach czasowo okupowanych trafia duża liczba rannych okupantów- poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na porannej odprawie 15 października.



W jednym ze szpitali miasta Donieck przybyło w tym tygodniu około 100 rannych. Szpitale w mieście Tokmak w obwodzie zaporoskim są przepełnione.



Według informacji mieszkańców, ludność cywilna nie jest przyjmowana do szpitali ze względu na obciążenie lekarzy i brak łóżek. Ze względu na niską jakość opieki medycznej i odmowę dowództwa rosyjskiego okupanta ewakuacji ciężko rannych na terytorium Rosji śmiertelność wśród nich przekracza 50%. 06:28 Rosjanie ponownie uderzyli w Zaporoże, obiekty infrastrukturalne zostały uszkodzone



W połowie rejonów Ukrainy obowiązuje alarm przeciwlotniczy. 06:17 Siły Powietrzne SZU dokonały w ciągu doby 13 uderzeń na pozycje wroga na kierunku południowym. Zniszczony został m.in. skład amunicji. Na terenach, z których wycofują się Rosjanie, znalezione zostały także zapasy amunicji. 06:05 W nocnym przemówieniu Wołodymyr Zełenski mówił o atmosferze defetyzmu wśród Rosjan.



–Tak, nadal mają ludzi, których rzucają do ataku, mają broń, rakiety, mają >>Szahidy 05:43 Wojna w Ukrainie. Nowy pakiet pomocy z USA



W ramach wartej 725 mln dolarów pomocy dla Ukrainy USA dostarczą m.in. 200 wielozadaniowych pojazdów o wysokiej mobilności, 23 tys. pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, amunicję do HIMARS-ów, 5 tys. sztuk broni przeciwpancernej, broń i ponad 2 mln nabojów oraz produkty medyczne.