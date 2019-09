Biedroń: Zmienimy oblicze tej ziemi. Let's make Poland great again!

– Dzisiaj Lewica przedstawiła swój pomysł na to jak walczyć z katastrofą klimatyczną. To Zielony Pakt dla Polski, w tym 10 punktów - zielona energia w każdym domu, zakaz importu węgla, Polska wolna od smogu, ogólnopolski program retencji, więcej parków narodowych, fundusz dzikiej przyrody, koniec ferm futrzarskich, chowu klatkowego i zwierząt w cyrkach, powołanie rzecznika praw zwierząt – wyliczał podczas konwencji Lewicy w Gdyni Robert Biedroń.

Polityk Wiosny podkreślił, że w Polsce każdego roku aż 45 tys. ludzi umiera przez smog. To tak jakby każdego roku odchodziło miasto, mniej więcej wielkości Chojnic. Tak być nie musi i Lewica to zmieni - zapewnił. – Zielony pakt dla Polski to nowy rozdział w historii walki w Polsce ze zmianami klimatycznymi. Let’s make Poland great again. Tak wygląda Polska dla dzisiejszego pokolenia. Tak wygląda Polska dla wszystkich pokoleń. To nowoczesne państwo dobrobytu – mówił Biedroń.

Lider Wiosny wspominał także swoją prezydenturę w Słupsku. – Kiedy startowałem na prezydenta Słupska wszyscy mówili, że to niemożliwe, że się nie da. Mówili, że niemożliwe jest uratowanie od długu piątego najbardziej zadłużonego miasta w Polsce. (...) Mówili, że niemożliwe jest przeciwstawienie się cyrkom ze zwierzętami, mówili, że niemożliwe jest zbudować miasto nowoczesne, zielone, nowej generacji. A jednak zrobiliśmy to w Słupsku, a dzisiaj zrobimy to w całej Polsce. Lewica startuje w wyborach, że powstrzymać PiS, żeby ochronić środowisko, żeby Zielony Pakt dla Polski był rzeczywistością.(...) Zmienimy oblicze tej ziemi, zmienimy politykę, pokażemy, że inna polityka jest możliwa. Zrobiliśmy to w Słupsku, zrobimy w całej Polsce - powiedział Robert Biedroń.

– Musimy unowocześnić naszą gospodarkę tak, żeby nie niszczyła środowiska. W Polsce chyba tylko Lewica to rozumie. Dlatego proponujemy wielkie publiczne inwestycje w czystą energię i nowe technologie. Zielona gospodarka, innowacyjne technologie nie powstaną same. Dokładnie tak jak wtedy, kiedy rosła tutaj Gdynia, istotną rolę musi odegrać państwo. Lewica podniesie nakłady na badania i rozwój do 2% PKB i uruchomimy narodowy program wspierania innowacyjności, program Kopernik – dodał Adrian Zandberg.