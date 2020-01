Sondaż prezydencki na zlecenie Lewicy. Andrzej Duda liderem, dobry wynik Biedronia

Lewica zleciła pierwszy sondaż prezydencki – podaje „Super Express”. Z informacji, do których dotarli dziennikarze wspomnianego źródła wynika, że 45 proc. respondentów oddało swój głos na Andrzeja Dudę. Na drugim miejscu uplasowała się Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem 23 proc. Ostatnie miejsce na podium zajął Robert Biedroń. Polityk Lewicy w sondażu otrzymał 12 proc. głosów.

– To bardzo dobry punkt wyjścia i jestem bardzo wdzięczny za zaufanie. Te 12 proc. to elektorat Lewicy z ostatnich wyborów. To znaczy, że panuje wśród nas niesamowita mobilizacja – komentował wyniki sondażu Robert Biedroń w rozmowie z „Super Expressem”. Polityk zaznaczył, że „chce wejść do drugiej tury, a wtedy wszystko się może zdarzyć”.

Kto wystartuje w wyborach prezydenckich?

Na chwilę obecną wiadomo, że do walki o Pałac Prezydencki staną kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat bezpartyjny Szymon Hołownia. Prezes Jarosław Kaczyński wskazał Andrzeja Dudę jako naturalnego kandydata swojego środowiska politycznego. Data wyborów prezydenckich nie została jeszcze ogłoszona. Dokładny termin zostanie podany między 6 stycznia a 6 lutego.

