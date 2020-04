Kidawa-Błońska apeluje do Polonii o rejestrowanie się na wybory prezydenckie

Małgorzata Kidawa-Błońska napisała specjalny list adresowany do Polonii, w którym zachęcała Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju do rejestrowania się na wybory prezydenckie. Zdaniem wicemarszałek Sejmu może być to niezbędne, aby protestować w razie przeprowadzenia głosowania z naruszeniem prawa.