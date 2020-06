Debata prezydencka w TVP. Kosiniak-Kamysz: Ten, kto układał te pytania, musiał mieć niezły odlot

Debata prezydencka w TVP rozpoczęła się o 21.00. W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy zarejestrowani kandydaci, którzy zajęli miejsca w wylosowanej kolejności: Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno, Andrzej Duda, Waldemar Witkowski, Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Mirosław Piotrowski, Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak.

Jakie pytania zadano podczas debaty?

Debata została podzielona na pięć obszarów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, w jaki sposób powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Kolejne brzmiało: „Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach?”. Trzecia runda pytań dotyczyła polityki społecznej. Kandydatów zapytano o to, czy jeżeli zostaną wybrani w wyborach i będą sprawować funkcję prezydenta, zgodzą się na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych. „Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę Euro?” - tak brzmiało przedostatnie pytanie. Ostatnie pytanie zostało zadane w związku z pandemią koronawirusa: „Czy Polska powinna kupić szczepionkę, gdy zostanie odkryta i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.

„Niezły odlot”

Już podczas debaty użytkownicy mediów społecznościowych komentowali przebieg wydarzenia. Sposób dobrania pytań oceniali również politycy. „Strasznie słabe pytania. To brak szacunku dla ludzi, którzy dali na to ostatnio 2 miliardy złotych” – napisał Stanisław Tyszka na Twitterze. „Ta debata i kolejne pytania potwierdzają, że TVP to sztab Dudy” – komentował Marcin Kierwiński. – Ten kto układał te pytania musiał mieć niezły odlot – tak w czasie debaty prezydenckiej komentował dobór pytań Władysław Kosiniak-Kamysz po czwartej rundzie pytań.

