„Faszysta warszawski” na szubienicy. Ktoś przerobił plakat Trzaskowskiego

„To zdjęcie wisi między kościołem a cmentarzem, krótki odcinek, nie ma mowy, żeby okoliczny proboszcz tego nie widział i nie aprobował, choć gdyby wierzył w Jezusa a nie w Kaczyńskiego, to by pierwszy to zdarł i pouczał wiernych, że chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do rządów PiS, jest religią miłości a nie nienawiści”– napisała na Facebooku Magdalena Środa. Jej zdaniem takie incydenty są „zasługą” partii rządzącej oraz Andrzeja Dudy, który „obudził i utrwalił w Polsce postawy pełne nienawiści, podziałów, szczucia”. „Duży krok w kierunku faszyzmu” – podsumowała.

„Faszysta warszawski”

Środa dołączyła do wpisu zdjęcie baneru Rafała Trzaskowskiego wiszącego na drzewie. Ktoś dorysował na nim czerwoną szubienicę oraz ślady na szyi i czole kandydata KO w takim samym kolorze. Rysunek ma zapewne sugerować, jak zdaniem wandali, powinien skończyć prezydent stolicy. Oprócz tego na plakacie zamieszczono hasła takie jak „Ty zdrajco narodu polskiego” czy „Faszysta warszawski”.