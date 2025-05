Burza wokół debaty prezydenckiej. Jest reakcja na „teorie spiskowe”

W poniedziałek 12 maja o godz. 20:00 rozpocznie się debata prezydencka, którą wspólnie organizują TVP, TVN i Polsat. W wyścigu prezydenckim startuje 13 kandydatów, którzy zostali zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą.

Debata prezydencka w TVP. Sasin kpiąco o Trzaskowskim: Niesamowity szczęściarz

Krzysztof Stanowski, który sam startuje w wyborach prezydenckich – ale jednocześnie zaznacza nie chce ich wygrać, a swój udział w kampanii traktuje jako rodzaj pewnego eksperymentu – w mediach społecznościowych opublikował protokół z losowania, do którego doszło 29 kwietnia 2025 r. W jego toku ustalono, jakie miejsca w czasie debaty zostaną przydzielone poszczególnym kandydatom.

Staną w następującej kolejności: Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Marek Woch, Marek Jakubiak, Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Maciej Maciak, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen.

Wylosowano także, w jakiej kolejności kandydaci będą odpowiadali na poszczególne pytania, a to wywołało liczne komentarze, bo Rafał Trzaskowski w dwóch rundach pytań wzajemnych, a także w czasie sekcji na swobodą wypowiedź będzie zabierał głos jako ostatni.

„Zapytaliśmy Groka. Rachunek prawdopodobieństwa przy takim ułożeniu 3 ostatnich pytań w jutrzejszej debacie dla Trzaskowskiego to szansa: 0.0455%. Niesamowity szczęściarz. Podobny wynik daje zbadanie szansy na to, że przypadkowy gołąb zasłoni jedną łapką czujnik na skrzyżowaniu w Warszawie i przestaną się zmieniać światła w godzinach szczytu (serio!). Ciekawe, natomiast, jaki związek jest pomiędzy wynikiem kolejności pytań w debacie a tym, że obecnym szefem TVP, jest dotychczasowy wiceprezes warszawskich zakładów autobusowych u Trzaskowskiego – pan Tomasz Sygut” – skomentował Jacek Sasin. „Myśleliśmy, że to nowy Komorowski. A Trzaskowski ma szczęście w losowaniach, jak Wałęsa w totolotka” – ocenił z kolei Tobiasz Bocheński.

Teorie spiskowe wokół debaty prezydenckiej? TVP reaguje

Do sprawy odniósł się także Dział Komunikacji Korporacyjnej TVP. „Nawiązując do pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji oraz nieuprawnionych insynuacji na temat dzisiejszej debaty prezydenckiej w Telewizji Polskiej, informujemy, że losowanie kolejności wypowiedzi kandydatów zostało przeprowadzone przez przedstawicieli sztabów kandydatów na urząd prezydenta RP i odbyło się zgodnie z poszanowaniem wszelkich reguł uczciwości i przejrzystości” – podkreślono w komunikacie, który otrzymała redakcja „Wprost”.

„Podkreślamy, że wszystkie sztaby zaakceptowały wylosowaną kolejność wypowiedzi kandydatów, a protokół podpisali przedstawiciele wszystkich sztabów – nikt nie zgłosił sprzeciwu” – podano.

Głos w sprawie zabrała także szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego. „Do wszystkich opisujących teorie spiskowe dzisiejszej debaty: losowanie kolejności odpowiedzi na pytania i swobodnej wypowiedzi na koniec było w obecności sztabów i to przedstawiciele sztabów losowali. Zaczynamy ostatni tydzień przed I turą i widzę, że wszyscy musimy mieć dużo sił” – odpowiedziała Wioletta Paprocka.

