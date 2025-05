PiS i Konfederacja z większością w najnowszym sondażu. Problem dla koalicji rządzącej

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP, jak wyglądają aktualne preferencje wyborcze Polaków, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Na czele najnowszego sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 31,2 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,8 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z końca kwietnia.

Najnowszy sondaż. KO, PiS i Lewica w górę, spada Trzecia Droga i Konfederacja

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,5 proc. To wzrost o 0,2 pkt proc. względem ostatniego sondażu. Na podium uplasowała się Konfederacja, którą popiera 13,1 proc. respondentów. To spadek o 1,3 p.p. w ciągu dwóch tygodni. Na kolejnej pozycji znalazła się Lewica, którą wskazało w badaniu 7,6 proc., co stanowi wzrost o 0,8 p.p.

Poza progiem wyborczym znalazłaby się Trzecia Droga, gdyby zdecydowała się startować jako koalicja. 7,4 proc. stanowi bowiem mniej niż wymagane osiem proc. Wynik jest jednocześnie niższy o 1,4 p.p. w porównaniu z badaniem z końca kwietnia. Bez zmian wynosi aktualne poparcie dla partii Razem – 3,9 proc. 0,5 proc. Polaków zadeklarowało z kolei, że chce głosować na inną partię, o 0,5 p.p. mniej niż w ostatnim badaniu.

PiS i Konfederacja mogą stworzyć większość w najnowszym Sejmie

O 1,4 p.p. do 8,8 proc. wzrósł za to odsetek osób, które jeszcze nie wiedzą, na kogo oddadzą swój głos. Przy takich wynikach rozkład mandatów w Sejmie byłby następujący: 192 dla KO, 167 dla PiS, 69 dla Konfederacji i 32 dla Lewicy. Zgodnie z takim podziałem Prawo i Sprawiedliwość mogłoby utworzyć większość w Sejmie. Sondaż przeprowadzono 7 maja metodami CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1 000 osób.

