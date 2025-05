Wyniki wyborów prezydenckich 2025 r. PKW zaplanowała cztery konferencje. Kiedy ostateczne dane?

18 maja o godz. 7:00 zostały otwarte lokale wyborcze. Głosowanie potrwa do godz. 21:00. Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała na niedzielę jeszcze trzy konferencje prasowe: o godz. 13:30, 18:30 oraz 22:00. Podane zostaną na nich najważniejsze wydarzenia oraz dane dotyczące frekwencji. Chwilę po zamknięciu lokali wyborczych, o ile nie dojdzie do przedłużenia głosowania z powodu incydentów, zostaną podane pierwsze wyniki sondażowe – exit poll.

Exit poll dla trzech największych stacji telewizyjnych – TVN, TVP i Polsatu – przygotuje ośrodek badawczy Ipsos. Badanie zostanie przeprowadzone na anonimowych ankietach wśród losowo wybranych wyborców wychodzących z 500 lokali wyborczych. Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski poinformował z kolei, że w badanie dla TV Republika będzie zaangażowanych prawie 1200 osób, w tym 1050 ankieterów, którzy w 350 punktach zbiorą nawet 100 tys. ankiet.

Wyniki wyborów prezydenckich. Kiedy poznamy exit poll, late poll, cząstkowe i oficjalne rezultaty?

W nocy z 18 na 19 maja na stronie PKW powinny pojawiać się częściowe wyniki, które będą aktualizowane. Także w nocy lub porankiem w poniedziałek powinny pojawić się wyniki late poll. Są one także opracowywane przez ankieterów Ipsosa na podstawie oficjalnych danych z losowo wybranych obwodowych komisji wyborczych po podliczeniu w nich wszystkich głosów.

To kiedy będą znane oficjalne i ostateczne wyniki wyborów, zależy od tego, jak szybko zostaną policzone głosy. Państwowa Komisja Wyborcza kolejne konferencje prasowe zaplanowała na poniedziałek i wtorek w tych samych godzinach, co w niedzielę, czyli na godz. 10:00, 13:30, 18:30, 22:00. W 2020 r. oficjalne wyniki wyborów podano we wtorek o godz. 6.00, bo czekano na dwa brakujące protokoły z zagranicy. Gdyby nie to, byłoby to możliwe nawet w poniedziałek o godz. 20.