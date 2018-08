Politycy PO: Wybory samorządowe to pierwsza okazja, żeby ocenić niekompetentne rządy PiS

– Rozpoczyna się oficjalnie kampania wyborcza. Chcemy powiedzieć, jak ważne będą te wybory, jak ważny będzie ten pierwszy krok, który Polska zrobi w tych wyborach samorządowych, później wyboru europejskie, do parlamentu krajowego. To cały proces, cała droga do tego, żebyśmy potwierdzili naszą obecność w Unii Europejskiej, żebyśmy dali Polsce i Polakom gwarancję bezpieczeństwa, rozwoju, wykorzystania cywilizacyjnej szansy – mówił Grzegorz Schetyna. Lider PO przypomniał spot z 2011 roku, w którym politycy PO obiecali ponad 300 mld złotych z funduszy europejskich. – Tych pieniędzy dzisiaj jest 500 mld złotych. To wielki sukces – mówił Schetyna dodając, że coraz częściej i głośniej mówi się o Polexicie oraz o tym, że polski rząd buduje konflikty, problemy i jest tym, który w Europie przynosi kłopoty.

– Te wybory będą miały niesłychanie doniosłe znaczenie, dlatego że po raz pierwszy od 2015 roku, kiedy PiS przejęło władzę w Polsce, będziemy mogli rozliczyć te rządy, te niekompetentne rządy PiS-u, które zsyłają nas na margines Unii Europejskiej – zaznaczył Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta Warszawy.

– Wejście Polski do Unii to był proces. Liczyliśmy na wielki skok po wejściu do Unii i ten skok się udał. Zobowiązaliśmy się do kilku spraw, trzeba te zobowiązania wypełniać. Należy pamiętać o zasadach solidarności i wzajemności w UE – stwierdził Jerzy Buzek. – W poprzedniej perspektywie Polska uzyskała rekordowa środki unijne. Ich pozyskanie to symbol naszej wiarygodności i zaufania europejskich partnerów. Dzisiaj tej Polski już nie ma.Dzisiaj przez działania PiS już przy pierwszej propozycji KE strata Polski to ponad 80 miliardów złotych – trzeba to przeliczyć na stracone projekty dla Polek i Polaków. Polska PiS nie ma możliwości budowania sojuszy, jest sama i nie może skutecznie negocjować – tłumaczył były komisarz Janusz Lewandowski.