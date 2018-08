Rafał Trzaskowski złamał Kodeks Wyborczy? Sztab Patryka Jakiego zawiadamia PKW

O złożeniu pisma do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej ws. działań Rafała Trzaskowskiego poinformował na Twitterze rzecznik sztabu Patryka Jakiego Jacek Ozdoba.

„W związku z prowadzeniem agitacji wyborczej przez Rafała Trzaskowskiego na terenie spółki SKM Sp. z o.o. informujemy, że mogło dojść do naruszenia przepisów zawartych w art. 494 § 1 punkt 1 i 2 Kodeksu Wyborczego” – napisał Ozdoba. Przepis, o którym wspomniał określa, że na terenach administracji samorządowej nie można prowadzić agitacji wyborczej. – To jest niedopuszczalne, bo niewątpliwie tutaj dochodzi do sytuacji zawłaszczania miejskiej spółki w celach wyborczych – powiedział rzecznik sztabu Jakiego podczas konferencji prasowej.

Ozdoba chce się dowiedzieć, „kto wydał decyzję o możliwości zorganizowania na terenie spółki agitacji politycznej, kto zdecydował o tym, żeby ewentualnie pracownicy tej spółki uczestniczyli w organizacji tej konferencji oraz jakim prawem kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej był ubrany w strój związany bezpośrednio z tą spółką”.